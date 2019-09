"Denn sie wissen nicht, was passiert" geht 2020 weiter

© TVNOW / Guido Engels

Auch 2020 werden Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger wieder gemeinsam im Blindflug am Samstagabend zu sehen sein. RTL hat für das kommende Jahr neue Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" angekündigt.



08.09.2019 - 11:24 Uhr von Alexander Krei 08.09.2019 - 11:24 Uhr

Dass RTL inzwischen dazu übergangen ist, die Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" live auszustrahlen, hat dem Format spürbar gut getan. Weil gleichzeitig die Quoten stimmen, werden Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger auch im kommenden Jahr wieder gemeinsam an den Start gehen - unterstützt von Spielleiter Thorsten Schorn.

Was Gottschalk am Ende der bislang letzten Ausgabe bereits ankündigte, bestätigte RTL inzwischen auch offiziell: 2020 wird es neue Ausgaben von "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu gehen geben. "Dann werden sie wieder live ihre Schlagfertigkeit, Spielfreude und ihr grenzenloses Improvisationstalent bei RTL feiern", schrieb der Kölner Privatsender am Sonntag.

Mit den Quoten kann man zufrieden sein: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,7 Prozent war die Show am Samstagabend in der Zielgruppe die Nummer eins bei den 14- bis 49-Jährigen - nur eine Ausgabe lief in der Vergangenheit besser. Insgesamt hatten 2,77 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Produziert wird das Format von i&u TV.

Mehr zum Thema Gottschalk, Jauch & Schöneberger gewinnen viele Zuschauer

Teilen