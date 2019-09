Frank Elstner als "Bester Newcomer" nominiert

© Screenshot YouTube

Mit 77 Jahren nochmal Newcomer sein? YouTube macht's möglich: Frank Elstner kann sich beim Goldene Kamera Digital Award in diesem Jahr Hoffnungen auf einen Preis in ebendieser Kategorie machen. Wer sonst noch nominiert ist...



10.09.2019 - 11:19 Uhr von Uwe Mantel 10.09.2019 - 11:19 Uhr

77 Jahre ist Frank Elstner inzwischen alt, vor 55 Jahren begann seine Fernsehkarriere, vor 38 Jahren erfand er "Wetten, dass..?" - eigentlich kein typischer Kandidat für eine Newcomer-Kategorie bei einer Preisverleihung. Doch in diesem Frühjahr betrat er nun tatsächlich nochmal "Neuland" und brachte mit "Wetten, das war's?" seine eigene YouTube-Talkshow an den Start, in der er prominente Personen wie Jan Böhmermann, Herbert Grönemeyer oder Helene Fischer zum unaufgeregten Gespräch trifft. Das brachte ihm nun eine Nominierung in der Kategorie "Best Newcomer" beim Goldene Kamera Digital Award, der von der Funke-Mediengruppe und YouTube gemeinsam veranstaltet wird, ein. Elstner bekommt es als Newcomer mit den Kanälen "Leeroy will's wissen" mit seinen "Wie ist das...?"-Videos und "My Name is Andong - Discovering Food from all over the World - and the Stories behind it" zu tun.

In der Kategorie "Best of Comedy & Entertainment" sind Joseph DeChangeman, der u.a. Selbstexperimente wie "Eine Woche ohne Uhr" oder "7 Tage nicht sprechen" durchführt, Rob Bubble, der sich zuletzt mit Videos "Die Zerstörung der Welt. Durch Smartphones?" oder "So könnte die EU in Zukunft aussehen?" eher ernsteren Themen widmete, sowie der Video-Ableger der Satire-Seite "Der Postillon", "Postillon 24", nominiert. Auf der Nominierungsliste "Best of Education & Coaching" stehen Benjamin Jaworskyi (Fotografieren), Laura Kampf (Designerin, "Maker") und "Sallys Welt" (Backen & Kochen). In der Kategorie "Best of Information" sind gleich drei Kanäle des öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerks funk nominiert. Im Einzelnen: maiLab (das ehemalige "schönschlau" von und mit Mai Thi Nguyen-Kim), "STRG_F" (ein junges Reporter-Format) und "MrWissen2go" (Wissens-Clips von und mit Mirko Drotschmann). Und schließlich können sich die "eBay Kleinanzeigen-WG", "Die Techniker" (Techniker Krankenkasse) und "Turn On" (Saturn) Hoffnungen auf die Auszeichnung "Best Brand Channel" machen.

Über die Sieger in den genannten Kategorien außer "Best Brand Channel" entscheidet eine Jury, die darüber hinaus auch einen Sonderpreis für herausragende Leistungen im Netz vergeben wird, für den es vorab keine Nominierung gibt. Über den Brand-Channel-Sieger stimmt das Publikum während der Verleihung am 26. September im Berliner Kraftwerk ab. Schon in den vergangenen Wochen wurden die Sieger in den Kategorien "Best Music Act" und "Best of Let's Play & Gaming" gewählt. Hier setzten sich Wincent Weiss und Domtendo durch. Die Verleihung wird am 26. September ab 20 Uhr live auf YouTube übertragen, als Moderatoren führen Linda Zervakis und Daniele Rizzo durch den Abend.

