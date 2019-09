Neuer "Irland-Krimi" mit Desirée Nosbusch läuft im Herbst

© ARD Degeto/Christoph Greiner

Desirée Nosbusch wird Ende Oktober in zunächst zwei Folgen des neuen "Irland-Krimis" im Ersten zu sehen sein. Die Schauspielerin verkörpert eine sensible Polizeipsychologin. Parallel dazu meldet sich das "Team Alpin" im ZDF zurück.



10.09.2019 - 13:42 Uhr von Alexander Krei 10.09.2019 - 13:42 Uhr

Die "DonnerstagsKrimis" im Ersten werden im Herbst erstmals in Irland angesiedelt sein. Am 24. und 31. Oktober laufen die ersten beiden Folgen des "Irland-Krimis" mit Desirée Nosbusch in der Hauptrolle. An ihrer Seite spielen im deutsch-irischen Cast unter anderem Mercedes Müller, Rafael Gareisen, Vincent Walsh, Declan Conlon, Barry O'Connor, Cillian Ó Gairbhí und Tatja Seibt unter der Regie von Grimme-Preisträger Züli Aladag ("Brüder").

Nosbusch verkörpert in den Filmen die sensible Polizeipsychologin Cathrin Blake, die mit den Schatten ihrer Vergangenheit zu kämpfen hat. Als ihr Mann, ein irischer Kommissar spurlos verschwindet, verfiel sie dem Alkohol und quittierte den Dienst. Zehn Jahre später hat Blake ihr Leben wieder in den Griff - bis plötzlich die Leiche ihres Mannes gefunden wird.

Gedreht wurden die Krimis nach den Drehbüchern von Marianna Wendt und Christian Schiller an der Westküste Irlands. Hinter der Kamera steht Roland Stuprich. Bei der neuen Reihe handelt es sich um eine Produktion der good friends Filmproduktion, Produzentin ist Sabina Arnold. Zum Auftakt muss es der "Irland-Krimi" unter anderem mit neuen Folgen der ZDF-Reihe "Team Alpin" aufnehmen, die ebenfalls am 24. und 31. Oktober um 20:15 Uhr zu sehen sind.

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch einen Sendeplatz für die zweite Staffel der Thriller-Reihe "Trapped" angekündigt, hinter der der isländische Regisseur Baltasar Kormákur steht. "Trapped II - Gefangen in Island" läuft ab dem 20. Oktober jeweils sonntags um 22:15 Uhr. In fünf neuen Folgen muss Kommissar Andri (Ólafur Darri Ólafsson) die Hintergründe eines Attentats aufklären.

