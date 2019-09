Ulmen-Fernandes erkundet "Generation Helikopter-Eltern"

© ZDF/Kai Schulz

Nachdem Collien Ulmen-Fernandes im letzten Jahr für ZDFneo ergründet hat, wie schon bei Kindern klassische Rollenbilder zementiert werden, geht's nun darum, wie sich der Umgang von Eltern mit ihren Kindern in den letzten Jahren verändert hat



10.09.2019 - 17:14 Uhr von Uwe Mantel 10.09.2019 - 17:14 Uhr

Nach "No More Boys And Girls" im Herbst vergangenen Jahres arbeitet ZDFneo erneut mit Collien Ulmen-Fernandes für ein neues Social-Factual-Format zusammen. In "Generation Helikopter-Eltern" soll sie beleuchten, wie sich der Blick auf Kinder und der Umgang mit ihnen in den vergangenen Jahren verändert hat. Schließlich war es nicht immer so, dass Eltern selbst da, wo es verboten ist, ihre Sprösslinge direkt bis vor die Schule gefahren, sie in den klassenraum begleitet und auch wieder abgeholt haben.

In dem Format will Collien Ulmen-Fernandes herausfinden, wie selbstständig Kinder heute sein sollen und wieviel Schutz sie wirklich brauchen. Sie fragt nach, wann Eltern zu Helikopter-Eltern werden und ob sie ihren Kindern dadurch die Chance nehmen, sich eigenverantwortlich zu entwickeln. Produziert wird die Sendung von der Produktionsfirma Fabiola. Gedreht wird bis Ende September in Köln und Umgebung, zu sehen geben soll es das Ganze dann im November.



