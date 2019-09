Neue Moderatoren für den "Champions Corner" bei SSNHD

© Uefa

Der frei empfangbare Sportnachrichtensender Sky Sport News HD besetzt den "Champions Corner" neu: Anstelle von Florian Schmidt-Sommerfeld werden in der neuen Saison zwei andere Moderatoren durch die Sendung zur Champions League führen.



11.09.2019 - 12:03 Uhr von Alexander Krei 11.09.2019 - 12:03 Uhr

Auch in der neuen Champions-League-Saison setzt Sky Sport News HD jeweils dienstags und mittwochs ab 20:45 Uhr auf den "Champions Corner". Ähnlich wie es der Sport1-"Fantalk" vorgemacht hat, berichtet die Show im Free-TV über die gerade stattfindenden Spiele, ohne jedoch Livebilder zu zeigen. So weit, so bekannt. Neu ist allerdings das Personal: Ab sofort wird der "Champions Corner" abwechselnd von Yannick Erkenbrecher und Martin Winkler präsentiert.

Die beiden lösen Florian Schmidt-Sommerfeld ab, der in der vergangenen Saison für die Sendung vor der Kamera stand. Seit August präsentiert er bei Sky allerdings vorwiegend die Premier-League-Übertragungen. Neu dabei ist ab dieser Saison auch der Social-Media-Reporter Riccardo Basile, der Reaktionen rund um die Champions League in den sozialen Netzwerken einfangen soll.

Fester Bestandteil der Sendung werden im Wechsel die letztjährigen Bundesliga-Trainer André Breitenreiter und Manuel Baum sein. Breitenreiter hatte zuletzt Hannover 96 trainiert, Baum ist seit wenigen Monaten Cheftrainer der deutschen U20-Nationalmannschaft. Außerdem werden Sabine Loderer, Verbandstrainerin beim Bayerischen Fußball-Verband, sowie Fußballspielerin Antonia Knupfer abwechselnd dabei sein. Hinzu kommt in jeder Ausgabe ein wechselnder Gast.

Wie gehabt wird Sky Sport News HD auch weiterhin nach dem Ende der Livespiele erste Spielszenen zeigen - von den um 18:55 Uhr angepfiffenen Partien im Rahmen des "Champions Corners", von den späteren Spielen zunächst in Kurzform in den "Late Night News". Ab Mitternacht präsentieren Britta Hofmann und Katharina Kleinfeldt im Wechsel schließlich "Alle Spiele, alle Tore".

