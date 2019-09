Karsten Schwanke erhält "TV Weather Forecast Award"

© Screenshot Das Erste

Der alljährlich von der Europäischen Meteorologischen Gesellschaft verliehene "TV Weather Forecast Award" geht in diesem Jahr an Karsten Schwanke. Im vergangenen Jahr war er auch schon für einen Grimme-Preis nominiert worden.



11.09.2019 - 15:44 Uhr von Uwe Mantel 11.09.2019 - 15:44 Uhr

Wer das "Wetter vor Acht" im Ersten einschaltet, der erfährt häufig nicht nur etwas über das Wetter der nächsten Tage, sondern auch noch Hintergründiges zum Thema. Genau dafür wird Karsten Schwanke nun mit dem "TV Weather Forecast Award" ausgezeichnet, einem Preis, der alljährlich von der Europäischen Meteorologischen Gesellschaft (EMS) verliehen wird.

Beurteilt wurde dabei konkret die Wettervorhersage vom 16. Februar 2019. In der Begründung der Jury heißt es: "Diese Wettervorhersage ist ein hervorragendes Beispiel, wie zusätzlich meteorologische Phänomene erklärt werden können. Schwanke entschied sich, die Hälfte der Zeit dafür zu nutzen, den Zusammenhang zwischen der Luftfeuchtigkeit und der Schneeschmelze zu erklären. Seine Erklärungen, unterstützt durch gute, einfach gehaltene Grafiken, sind für ein breites Publikum leicht verständlich."

Im vergangenen Jahr war Karsten Schwanke auch schon der Nominierungskommission für den Grimme-Preis ins Auge gefallen. Sie hatten ihn damals für einen Spezial-Preis in der Kategorie Information & Kultur für seine "präzise Analyse der Klimawandelfolgen anhand der Waldbrände in Kalifornien in der Sendung 'Wetter vor acht'" nominiert.

