ProSieben spart sich seine "Jerks"-Wiederholungen

© Andre Kowalski

Nachdem die Wiederholungen von "Jerks" zuletzt teilweise nicht mal mehr zwei Prozent Marktanteil erzielten, hat sich ProSieben dazu entschieden, die Comedyserie aus dem Programm zu nehmen. Anfang Oktober sollen aber wie geplant die neuen Folgen laufen.



13.09.2019 - 11:43 Uhr von Alexander Krei 13.09.2019 - 11:43 Uhr

ProSieben hat sich kurzerhand dazu entschlossen, die Wiederholungen von "Jerks" aus dem Programm zu nehmen. Seit Ende August straht der Sender am späten Mittwochabend alte Folgen der Comedyserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim aus - mit überschaubarem Erfolg. In dieser Woche lagen die Marktanteile zeitweise bei weniger als zwei Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Angesichts dieser Zahlen stand eine Programmänderung bereits zu befürchten. Genauso wird es nun auch tatsächlich kommen: Schon ab der nächsten Woche setzt ProSieben im Anschluss an seine neue Action-Spielshow "Renn zur Million... wenn Du kannst!" auf Wiederholungen der "Simpsons". Ausgestrahlt werden gleich fünf Folgen am Stück.

Unabhängig von der jüngsten Entscheidung will ProSieben allerdings an seinem Vorhaben festhalten, die neuen "Jerks"-Folgen ab dem 8. Oktober ins Programm zu nehmen. Die dritte Staffel, die bereits seit einigen Wochen beim neuen Streamingdienst Joyn zum Abruf bereitsteht, soll dann auch am späten Dienstagabend zu sehen sein.

Mehr zum Thema Neue "Jerks"-Staffel läuft im Herbst erstmals im Free-TV

Teilen