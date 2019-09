"Packen wir's an": RTL gibt Tipps in Werbetrennern

© RTL

Am Montag startet die schon vor einiger Zeit angekündigte Aktionswoche "Packen wir's an bei der Mediengruppe RTL, während der man sich in zahlreichen Formaten mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Abschließender Höhepunkt ist eine Folge des "Jenke-Experiments" zum Thema Plastik, die am 23. September um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Doch nicht nur in den einzelnen Formaten will man auf Umwelt-Themen hinweisen, auch eine senderübergreifende Kampagne gehört dazu, zudem werden als visuelle Klammer auch die Sender-Logos während der Woche grün eingefärbt und beispielsweise in den Station-IDs mit dem Aktions-Claim "Packen wir's an" kombiniert.

Zudem wurden eigene Werbetrenner produziert, in denen das Thema Plastikvermeidung in den Mittelpunkt gerückt wird. Den Zuschauern will man zum Einen Fakten zu Plastik- und Plastikkonsum vermitteln, zum Anderen einfache Tipps zur Plastikreduzierung oder -vermeidung geben. Neben den Free-TV-Sendern werden auch die Online-Auftritte der Mediengruppe RTL mit grünen Elementen versehen, die Social-Media-Kanäle und das Intranet. Auch eine Out-Of-Home-Bespielung ist geplant, die allerdings wohl vor allem die eigenen Mitarbeiter mitbekommen werden: Sie findet im unmittelbaren Umfeld des Sendezentrums in Köln-Deutz statt.

RTL-Aktionswoche "Packen wir's an" (3 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Julian Weiss, Chief Marketing Officer der Mediengruppe RTL: "Ich freue mich darauf, dass wir mit der ganzen Kraft unserer Sender und Plattformen einen Beitrag zu Umweltbewusstsein und Plastikvermeidung zu leisten. Besonders freue ich mich auf grüne Elemente on Air und online. Erstmals nutzen wir unsere Reichweite koordiniert für maximale Aufmerksamkeit und zugleich überraschen wir mit ungewöhnlichen kreativen Maßnahmen und Programmschwerpunkten. Mit diesem Schritt wollen wir uns alle zum Nachdenken bringen und Haltung zeigen."

