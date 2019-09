Drehstart für deutsche Netflix-Serie "Tribes of Europa"

© Netflix

Mit "Tribes of Europa" entsteht derzeit die nächste deutsche Netflix-Serie in Berlin - und die nächste von Wiedemann & Berg. Serienschöpfer Philip Koch kündigte an, eine "ganz eigene, völlig neue Erzählwelt" kreieren zu wollen.



15.09.2019 - 10:26 Uhr von Alexander Krei 15.09.2019 - 10:26 Uhr

Nach "Dark" produziert Wiedemann & Berg mit "Tribes of Europa" bekanntlich schon die zweite Netflix-Serie. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, haben hierfür inzwischen die Dreharbeiten begonnen. Bereits seit der vergangenen Woche entsteht demnach die Serie, die vom Kampf um den europäischen Kontinent nach einer mysteriösen globalen Katastrophe handelt.

Bei "Tribes of Europa" handelt es sich um eine Serie von Philip Koch, der auch Regie führt. Die Drehbücher stammen von ihm sowie Jana Burbach und Benjamin Seiler. Vor der Kamera setzt die Serie auf junge Gesichter, allen voran Henriette Confurius ("Tannbach", "Das kalte Herz"9, Emilio Sakraya ("4 Blocks", "Bibi & Tina") und David Ali Rashed ("Tigermilch"). Danebeen steht auch Oliver Masucci und Benjamin Sadler vor der Kamera.

"Es ist eine große Freude mit 'Tribes of Europa' eine ganz eigene, völlig neue Erzählwelt zu kreieren und sie gemeinsam mit einzigartigen und komplexen Charakteren auf einer großen Abenteuerreise zu entdecken", sagt Philip Koch über seine Serie, die im nächsten Jahr bei Netflix an den Start gehen soll.

