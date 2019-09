Sabah Wahbe tritt Bitterling-Nachfolge beim WDR an

© WDR

Nachdem es Philipp Bitterling zum SWR zog, hat der WDR in den vergangenen Monaten die Nachfolge klären müssen. Nun ist man fündig geworden: Sabah Wahbe, die das Geschäft sowohl von Sender- als auch Produzentenseite kennt, übernimmt.



17.09.2019 - 06:30 Uhr von Alexander Krei 17.09.2019 - 06:30 Uhr

Sabah Wahbe übernimmt die Leitung der Programmentwicklung beim WDR Fernsehen. Wie der WDR gegenüber DWDL.de bestätigte, tritt die 48-Jährige die Nachfolge von Philipp Bitterling an, der den Sender kürzlich nach 18 Jahren in Richtung SWR verlassen hatte (DWDL.de berichtete). In ihrer neuen Position soll Wahbe genreübergreifend neue Impulse setzen, wie es heißt.

An Erfahrung mangelt es ihr nicht. So war Sabah Wahbe in der Vergangenheit für den Privatsender Vox, aber auch Produktionsfirmen wie ITV Studios und Fandango tätig. Darüber hinaus fungierte sie als Beraterin für das ZDF und das chinesische Fernsehen. Nun also der WDR. "Der Westen ist unglaublich vielfältig und dynamisch, voller Kontraste und spannender Geschichten - und dabei ziemlich unterschätzt", sagt Wahbe, "dabei sind die Menschen im Westen neugierig, unkompliziert und humorvoll - bessere Voraussetzungen können wir uns als Fernsehmacher eigentlich kaum wünschen."

Miriam Tebert, Leiterin der Abteilung Strategie und Channel Management WDR Fernsehen, freut sich über die neue Unterstützung im Team: "Sabah Wahbe bringt eine beeindruckende Kompetenz, Kreativität und Erfahrung mit. Sie hat in ihrem beruflichen Leben immer wieder Veränderung gesucht, Neues ausprobiert. Insofern verkörpert sie selbst viele Eigenschaften, die wir für unser Programm in Zukunft wünschen."

Teilen