Superheldenserie "Doom Patrol" läuft bei Amazon

© Amazon

Nachdem die unkonventionelle Superheldenserie "Doom Patrol" bereits seit vergangenem Jahr auf dem hauseigenen Streaming-Dienst DC Universe zu sehen ist, kommt sie nun auch zu Amazon nach Deutschland.



16.09.2019 - 11:57 Uhr von Kevin Hennings 16.09.2019 - 11:57 Uhr

Die DC-Superheldenserie "Doom Patrol" findet am Montag, den 7. Oktober ihren Weg nach Deutschland. Die Warner Bros. Television Produktion wird hierzulande exklusiv über Amazon Prime Video zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass die angekündigte Ausstrahlung der Serie über den internationalen Streamingdienst HBO Max für Deutschland aufgehoben wird. Dieser soll in naher Zukunft starten und wird ebenfalls sämtlichen Warner Media Content enthalten. Die 15-teilige erste Staffel von "Doom Patrol" gehört nun also nicht dazu. Amazon stellt die Serie im englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung zur Verfügung.

Alle Mitglieder der Doom Patrol haben einen schrecklichen Unfall erlebt, der auf der einen Seite dafür gesorgt hat, dass sie nun außergewöhnliche Superkräfte haben. Auf der anderen Seite wurden sie jedoch auch auf schreckliche Art entstellt und für immer verändert. Durch ihren Anführer The Chief haben sie einen neuen Lebenssinn gefunden. Sie sind teils Selbsthilfegruppe und teils Superheldenteam - vor allem aber die Freaks unter den Helden, mit denen die Außenwelt nichts zu tun haben möchte.

Die "Doom Patrol" werden vom verrückten Wissenschaftler Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton) angeführt, der sich eine Gruppe aus Cliff Steele, auch genannt Robotman (Brendan Fraser/Riley Shanahan), Negative Man alias Larry Trainor (Matthew Zuk/Matt Bomer), Elasti-Woman aka. Rita Farr (April Bowlby) und Crazy Jane (Diane Guerrero) aufgebaut hat. Sie werden von Victor Stone aka. Cyborg (Joivan Wade) zu einer Mission gerufen, zu der sie nur schwer nein sagen können.

Die von Greg Berlanti ("Riverdale") mitproduzierte Serie wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert. Während für Deutschland nun Amazon als "Doom Patrol"-Heimat gilt, war die erste Staffel in den Vereinigten Staaten lediglich bei DC Universe zu sehen, während die zweite Staffel auch beim neuen Warner-Streamingdienst HBO Max zu sehen sein wird.

Teilen