Marc Schröder geht: MG RTL ordnet Strategiebereich neu

Die Umbaumaßnahmen bei der Mediengruppe RTL Deutschland sind noch nicht beendet. Nun verlässt auch Marc Schröder, bislang Chief Strategy Officer, das Unternehmen. Der Strategiebereich wird unter der Leitung von Julia Reuter neu aufgestellt



16.09.2019 - 14:14 Uhr von Uwe Mantel 16.09.2019 - 14:14 Uhr

Die Liste der Abgänge aus der alten Führungsriege der Mediengruppe RTL Deutschland wird noch um einen Eintrag länger: Marc Schröder, der ab 2008 Geschäftsführer von RTL Interactive und Mitglied der Geschäftsleitung der Mediengruppe war und 2017 dann zum Chief Strategy Officer wurde, verlässt das Unternehmen. Erst im Frühjahr hatte er noch eine neue Funktion als Bindeglied zwischen RTL und Gruner + Jahr bekommen, nachdem Julia Reuter neue Geschäftsführerin Strategie, Personal und Kultur der Mediengruppe RTL Deutschland geworden war.

Julia Reuter ordnet diesen Strategiebereich nun neu und gliedert ihn in die drei Ressorts Unternehmensstrategie, Diversifikation und Innovation auf. "Wir sind in unseren diversen Geschäftsbereichen sehr aktiv. Bei der Entwicklung unserer Inhalte und ihrer Vermarktung oder beim Ausbau unseres Digital-Portfolios treiben wir Innovationen voran und entwickeln die jeweiligen Strategien permanent weiter. Künftig werden wir diese Aktivitäten stärker orchestrieren, damit alle Maßnahmen maximal auf das gemeinsame Unternehmensziel einzahlen. Damit wollen wir unsere Position als 'Local Hero' weiter festigen", erklärt Reuter in einer Mitteilung.

Das neu geschaffene Ressort Innovation wird künftig gemeinsam von Eva Messerschmidt mit Zuständigkeit für "Content & Products" und Philipp Trunk mit Zuständigkeit für "Strategy & Processes" geleitet. Eva Messerschmidt ist derzeit Bereichsleiterin Sales & Digital Products beim Nachrichtensender n-tv, Philipp Trunk verantwortet bislang als Bereichsleiter den Content Pool TV & Online bei infoNetwork. Das Ressort "Diversifikation" wird Julia Reuter gemeinsam mit Niko Waesche neu aufsetzen. Er bringe langjährige Erafhurng als Berater bei unterschiedlichen Unternehmen in Venture Capital, Medien und eCommerce, erläuert die RTL-Gruppe die Personalie. Für das Ressort Unternehmensstrategie sucht man noch nach der passenden Besetzung, die Leitung übernimmt Julia Reuter hier kommissarisch selbst.

Julia Reuter: "Marc Schröder war in den vergangenen elf Jahren maßgeblicher Treiber unserer digitalen Transformation und strategischer Sparringspartner für das gesamte Führungsteam. Dafür danke ich ihm im Namen der gesamten Geschäftsführung sehr herzlich. Wir bedauern sein Ausscheiden und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich sehr darauf, zusammen mit dem erstklassigen Team aus langjährigen, eigenen Experten und dem frischen Blick von außen die digitale Transformation unseres Unternehmens weiter voranzutreiben. Ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen in ihren neuen Positionen viel Erfolg."

Marc Schröder selbst erklärt: "Nach elf Jahren mit verschiedenen spannenden Aufgaben, exzellenten Teams sowie großartigen Kolleginnen und Kollegen ist es keine leichte Entscheidung, die Mediengruppe RTL zu verlassen. Dennoch freue ich mich nun auf neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens. Ich bedanke mich bei Bernd Reichart, Julia Reuter und dem gesamten Management-Team sowie allen Kolleginnen und Kollegen für die vielen gemeinsamen und erfolgreichen Projekte und wünsche Ihnen für die Zukunft nur das Beste."

