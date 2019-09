Telekom findet neuen TV-Chef in den eigenen Reihen

© Deutsche Telekom

Nach dem Wechsel von Wolfgang Elsäßer zur Swisscom hat die Deutsche Telekom nun einen Nachfolger für die Leitung der TV-Aktivitäten im eigenen Haus gefunden: Michael Schuld übernimmt den Posten zum 1. November.



17.09.2019

Im Frühjahr kündigte Wolfgang Elsäßer, unter dessen Ägide die Deutsche Telekom in den vergangenen Jahren ihre TV-Aktivitäten deutlich ausgebaut hatte, überraschend seinen Abschied und den Wechsel zu Swisscom an. Nun gibt es eine Nachfolge-Regelung: Zum 1. November übernimmt Michael Schuld die Leitung der Business-Unit TV. Er verantwortet damit alle Themen rund um MagentaTV und das Fernsehgeschäft der Telekom, die kaufmännischen Aufgaben und die Weiterentwicklung des TV-Portfolios.

Bislang war er bei der Telekom für die Kommunikation und das Vertriebsmarketing verantwortlich. In dieser Funktion hat er unter anderem MagentaTV und MagentaMusik im deutschen Markt etabliert. "Mit MagentaTV bietet die Telekom eine starke TV-Plattform, die immer wieder mit Innovationen aufwartet. Ich freue mich, diese wichtige Säule unserer Wachstumsstrategie weiter auszubauen", sagt Michael Schuld, der direkt an Michael Hagsphil, Geschäftsführer Privatkunden, berichtet.

Hagsphil: "In Michael Schuld haben wir einen gestandenen Manager mit viel Erfahrung und Know- how im Bereich der Unterhaltung gefunden. Ich bin überzeugt, dass er unser TV-Geschäft stark vorantreiben wird." Schulds bisherige Aufgaben übernimmt kommissarisch erst einmal Christian Loefert, der bei der Telekom für die Geschäftssteuerung verantwortlich zeichnet.

In den vergangenen Jahren haben die TV-Aktivitäten für die Telekom an Bedeutung gewonnen. Zuletzt zählte man bereits knapp dreieinhalb Millionen TV-Kunden, Tendenz kontinuierlich steigend. Seit Herbst vergangenen Jahres beitet man Magenta TV auch als Streaming-App an, die sich auch von Nicht-Telekom-Kunden nutzen lässt. Zudem stieg man ins Geschäft mit Auftragsproduktionen ein. So zeigte man etwa bereits die Serie "Deutsch-Les-Landes" und die Satire-Show "Artikel 5" mit Micky Beisenherz. Johannes B. Kerner wird künftig in losen Abständen einen Talk bei Magenta TV präsentieren.

