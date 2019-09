Weltrekordversuch: funk will 72 Stunden live senden

© funk

2014 haben zwei Moderatorinnen des syrischen Staatsfernsehens einen Rekord aufgestellt: Sie waren über 70 Stunden live on air. Dieser Rekord soll nun vom funk-Format "Das schaffst Du nie!" geknackt werden.



Für funk heißt es ab dem 12. November: Weltrekordversuch! Der hauseigene YouTube-Kanal "Das schaffst Du nie!" hat sich vorgenommen, 72 Stunden live auf Sendung zu gehen. Damit wollen Ariane Alter und Sebastian Meinberg, die beiden Hosts des Formats, den Rekord brechen, der 2014 von zwei Moderatorinnen im syrischen Staatsfernsehen aufgestellt wurde. Sie waren 70 Stunden und fünf Minuten on air - ohne Pause oder Schlaf.

In Echtzeit mitverfolgen können das zum einen alle YouTube-Nutzer, aber auch ARD-alpha Zuschauer. Außerdem wird das BR Fernsehen und das Erste immer mal wieder live in die Sendung einsteigen und darüber berichten, wie die "XXXXL Challenge" verläuft.

In "Das schaffst Du nie!" loten Alter und Meinberg auch sonst ihre Grenzen aus: Ob 24 Stunden am Stück Fahrrad fahren oder an einem Tag 1.000 Bäume im Regenwald pflanzen - die Beiden nehmen jede Herausforderung an. Redakteur Marc Seibold wettet dabei immer gegen die beiden und legt ihnen gerne den ein oder anderen Stolperstein. Auch bei der "XXXXL Challenge" wird Marc keine große Unterstützung sein und schon einmal das verlockende Himmelbett für die Hosts beziehen.

"Werde mit uns jede Stunde ein Stückchen schlauer - 72 Stunden Smart-TV" ist das Motto der Rekordshow. Gemeinsam mit ihren Zuschauern und zahlreichen Studiogästen möchten Ariane Alter und Sebastian Meinberg in ihrer ausgedehnten Sendezeit die großen und kleinen Fragen des Lebens beantworten: von Alltagsthemen bis zu gesellschaftlich relevanten Fragen. Dazu kommen prominente Gäste und Studiospiele.

"Das schaffst Du nie!" wird von Puls, dem jungen Angebot des BR, produziert und ist seit Juni 2017 Teil von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Momentan hat der Kanal von "Das schaffst Du nie!" rund 650.000 Abonnenten und insgesamt über 140 Millionen Views.

