ProSieben zeigt Comedyshow "1:30" auf neuem Sendeplatz

Im Oktober setzt ProSieben seine neue Comedyshow "1:30" fort. Das Format mit Teddy Teclebrhan erhält allerdings einen neuen Sendeplatz. Lief "1:30" bislang nach Joko und Klaas, soll nun "The Voice of Germany" für einen starken Vorlauf sorgen.



19.09.2019 - 08:20 Uhr von Alexander Krei 19.09.2019 - 08:20 Uhr

ProSieben setzt im Herbst auf neue Folgen der Comedyshow "1:30" mit Teddy Teclebrhan, wird diese aber auf einem neuen Sendeplatz zeigen. Nachdem das Format zuletzt im Anschluss an "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu sehen war, dient demnächst sogar das Quoten-Schwergewicht "The Voice of Germany" als Vorprogramm für die Produktion von Raab TV.

Zu sehen gibt es vier neue Ausgaben auf dem Sendeplatz am Donnerstag um 22:55 Uhr. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel beginnt ab dem 10. Oktober. Im Gegenzug rutscht das Promi-Magazin "red" um eine Stunde nach hinten. In "1:30" lädt Teddy Teclebrhan Schauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder Auftritt ist dabei genau eine Minute und 30 Sekunden kurz.

Im Anschluss an "Joko und Klaas gegen ProSieben", das sich bereits zwei Tage vorher zurückmeldet (DWDL.de berichtete), strahlt ProSieben übrigens wie geplant die dritte Staffel von "Jerks" aus. Gesendet werden jeweils zwei Folgen am Stück.

