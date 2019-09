Erst Luke, dann Bill: "Mord mit Ansage" kehrt zurück

© Sat.1/Foto Sachsse

Im Oktober startet die dritte Staffel von "Mord mit Ansage" in Sat.1. Die Impro-Comedy läuft wie gehabt am späten Freitagabend - und zwar im Anschluss an die "Greatnightshow" mit Luke Mockridge, der somit den Staffelstab an seinen Vater überreicht.



19.09.2019 - 08:38 Uhr von Alexander Krei 19.09.2019 - 08:38 Uhr

Luke Mockridge kan im Oktober direkt an seinen Vater übergeben, denn die dritte Staffel der Krimi-Impro-Comedy "Mord mit Ansage" mit Spielleiter Bill Mockridge läuft dann unmittelbar nach "Luke! Die Greatnightshow". Sat.1 wird die neuen Folgen ab dem 11. Oktober jeweils freitags um 22:30 Uhr ausstrahlen.

Die Produktion von Redseven Entertainment löst damit "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" ab. Aus Quotensicht war das Format, das vom Spielprinzip her an die "Schillerstraße" anknüpft, zuletzt kein überragender Erfolg, bewegte sich mit durchschnittlich mehr als neun Prozent Marktanteil aber oberhalb des Sat.1-Schnitts.

Für den Donnerstagabend hat Sat.1 unterdessen frischen Krimi-Stoff angekündigt. Die US-Serie "FBI" meldet sich ab dem 10. Oktober auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr zurück - neuerdings versehen mit dem Untertitel "Special Crime Unit". Wer nicht so lange warten möchte, kann die Serie auch schon zwei Tage zuvor beim Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions sehen, wo jeweils zwei Folgen am Stück laufen.

Am späten Donnerstagabend bleibt "Bull" weiterhin im Sat.1-Programm mit frischen Doppelfolgen vertreten. Um 21:15 Uhr gibt's vorerst Wiederholungen von "Criminal Minds" zu sehen.

