Mediengruppe RTL holt Daten-Expertin von der GroupM

Die Mediengruppe RTL will verstärkt in die eigene Dateninfrastruktur investieren und holt jetzt Karin Immenroth von der Agentur GroupM an Bord. Ab Oktober verantwortet sie Datenstrategie, Analyse und Science sowie Zuschauer- und Marktforschung.



19.09.2019 - 11:34 Uhr von Alexander Krei 19.09.2019 - 11:34 Uhr

Karin Immenroth ist ab dem 1. Oktober als Chief Data and Analytics Officer bei der Mediengruppe RTL Deutschland tätig. Die 39-Jährige verantwortet fortan Datenstrategie, Analyse und Science sowie Zuschauer- und Marktforschung. Gemeinsam mit über 80 Forschungs- und Datenexperten soll sie ein sogenanntes "Competence-Center" geschaffen werden, das datengetriebene Produkte, Entscheidungshilfen und Prozesse weiterentwickeln soll.





"Die zielgerichtete Gewinnung, Analyse und Verwertung von Daten sowie tiefe Kenntnisse über den Zuschauer- und Werbemarkt sind entscheidende Wettbewerbsfaktoren", sagt Matthias Dang, Geschäftsführer Vermarktung, Technologie und Daten der Mediengruppe RTL Deutschland, an den Immenroth künftig berichten wird. "Wir werden Werbekunden eine noch innovativere und zielgenaue Ansprache ihrer Zielgruppen ermöglichen. Gemeinsam mit den Investitionen in unsere Inhalte und Werbetechnologien sind datenbasierte Lösungen somit ein Schlüssel für unseren künftigen Geschäftserfolg."

Karin Immenroth kommt von der Agentur GroupM Deutschland und war dort zuletzt als Chief Analytics Officer und Geschäftsführerin der zentralen Markt- und Medienforschung [m]Science tätig. "Daten und Forschung werden zukünftig noch wichtiger, wenn es darum geht, die richtigen kreativen Inhalte zu produzieren und personalisiert an möglichst viele Zuschauer zu vermitteln", sagt sie. "Zudem sind Daten längst der Treibstoff, um Werbebotschaften möglichst effektiv zu verbreiten."

Begleitende Forschungsleistungen würden immer wichtiger, "um die Wirksamkeit der unzähligen im Markt angebotenen Werbeformen und Mediengattungen überhaupt bewerten zu können", so Immenroth weiter. "Nach acht Jahren auf Agenturseite freue ich mich daher nun sehr darauf, mit meinem Team die Mediengruppe RTL zum führenden deutschen Medienunternehmen im Bereich Data und Forschung auszubauen." Eine große Aufgabe, die sich Immenroth und RTL vorgenommen haben.

