ProSieben Maxx zeigt bald frische "Supernatural"-Folgen

In den USA ist die 13. Staffel von "Supernatural" bereits 2017 und 2018 zu sehen gewesen, bald wird sie aber auch hierzulande im Free-TV ausgestrahlt. ProSieben Maxx nimmt sich der Serie an und wird die Staffel in zwei Blöcken zeigen. Auch "Gotham" kehrt zurück.



19.09.2019 - 11:26 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2019 - 11:26 Uhr

ProSieben Maxx hat das Startdatum der 13. Staffel "Supernatural" angekündigt. Die Serie kehrt am 7. Oktober mit ihren neuen Folgen zurück und ist dann immer montags ab 20:15 Uhr zu sehen, eine Stunde später setzt man auf eine Wiederholung. Wirklich neu sind die Episoden allerdings nicht mehr, in den USA war die 13. Staffel bereits 2017 und 2018 zu sehen. ProSieben Maxx wird die 23-teilige Staffel zudem in zwei Blöcken zeigen, zunächst strahlt man die ersten zwölf Episoden aus.

Um 22 Uhr kehrt dann schließlich auch "Gotham" mit neuen Folgen zurück. ProSieben Maxx beginnt hier mit der Ausstrahlung der fünften Staffel, die insgesamt zwölf Folgen umfasst. Da Fox die Serie nach dieser fünften Staffel beendet hat, kann damit auch ProSieben Maxx bald das Serienfinale zeigen. Auch Sat.1 Gold hat unterdessen Nachschub für Anfang Oktober angekündigt - dabei handelt es sich aber nicht um seine fiktionale Serie. Ab dem 10. Oktober zeigt der Sender immer donnerstags ab 20:15 Uhr die neue Staffel von "Letzte Chance für 4 Pfoten". Jochen Bendel setzt sich in dem zweiten Durchlauf der Sendung erneut für Hunde ein, die kurz vor der Abgabe ins Tierheim stehen oder die gesundheitliche Probleme haben. Verstärkung bekommt Bendel in den neuen Folgen von seinem Ehemann Matthias Bendel-Pridöhl.

