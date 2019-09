RTL startet neue "BsF"-Staffel und feiert "Extra"-Jubiläum

© TVNow

Im Oktober schickt RTL wieder Inka Bause los, um liebeswillige Bauern zu verkuppeln. Die neue Staffel fällt dabei minimal größer aus als die im vergangenen Jahr. Direkt im Anschluss an den Staffelstart feiert man zudem das Jubiläum von "Extra".



19.09.2019 - 15:49 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2019 - 15:49 Uhr

RTL hat den Starttermin der neuen "Bauer sucht Frau"-Staffel verraten. Die neuen Ausgaben sind ab dem 15. Oktober immer montags ab 20:15 Uhr zu sehen. Mit acht neuen Folgen fällt die 15. Staffel der Kuppelsendung minimal größer aus als der letzte Durchlauf, 2018 zeigte RTL noch sieben Ausgaben. Damals schalteten im Schnitt 5,44 Millionen Menschen ein. Das ist ein Wert, den RTL nur mit ganz wenigen anderen Formaten erreicht. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kratzte Inka Bause damals an der Marke von 20 Prozent.

In den neuen Folgen werden insgesamt elf Landwirte zu sehen sein, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Die acht Folgen habe eine Brutto-Laufzeit von jeweils 120 Minuten. Produziert wird "Bauer sucht Frau" wie gehabt von UFA Show & Factual. Ebenfalls am 15. Oktober, im Anschluss an den Staffelstart der Kuppelsendung, feiert RTL übrigens das Jubiläum von "Extra".

Die Magazin-Sendung mit Birgit Schrowange ist nämlich schon seit 25 Jahren auf Sendung. Ab 22:15 Uhr blickt Schrowange dann noch einmal zurück auf die Highlights des letzten Vierteljahrhunderts. Es soll allerdings keine monothematische Geburtstagssendung werden. Geplant sind neben Jubiläumsstücken auch reguläre Beiträge zu aktuellen Themen. Schrowange selbst präsentiert "Extra" seit Tag eins.

Ebenfalls in der gleichen Woche meldet sich dann auch Mario Barth zurück. Am Mittwoch, den 16. Oktober, ist die erste von zwei neuen "Mario Barth deckt auf!"-Ausgaben zu sehen. Episode zwei folgt eine Woche später. Der Comedian und seine prominenten Gäste beschäftigen sich dann wieder mit vermeintlichen Steuerverschwendungen und Behörden-Ärgernissen.

