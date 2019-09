Letzte Nominierungen für den Radiopreis stehen fest

© Deutscher Radiopreis

In wenigen Tagen findet in Hamburg die Verleihung des 10. Deutschen Radiopreises statt. Nun sind auch die Nominierten in den vier noch ausstehenden Kategorien bekanntgegeben worden. Wer auf die begehrte Auszeichnung hoffen darf...



Scheibchenweise hat die Jury des Grimme-Instituts in den vergangenen Wochen die Nominierten für den Deutschen Radiopreis bekanntgegeben - vier Kategorien standen allerdings noch aus. Nun gibt's auch hier Gewissheit: Wer als Bester Moderator ausgezeichnet wird, entscheidet sich zwischen Marcus Fahn von Bayern 1, Steffen Lukas von Radio PSR und Dirk Wagner von hr Info.

Auf den Preis für das Beste Interview können Mario Neumann und Nicole Ritterbusch von Bremen Zwei ("Gesprächszeit"), Alexander Solloch von NDR Kultur ("Das Gespräch") und Julia Kastein von MDR aktuell ("Interview der Woche") hoffen. Nominiert für das Beste Nachrichten- und Informationsformat sind Kira Urschinger und Gregor Glöckner von SWR3 ("SWR3-Report: Fake News"), Annika Sesterhenn und Sebastian Pasutti vom Berliner Rundfunk 91.4 ("Der Tag in Berlin") sowie Thilo Jahn und Ilka Knigge von Deutschlandfunk Nova ("Update").

Erstmals wird in diesem Jahr auch ein Radiopreis für den Besten Podcast vergeben. Hier gehen SWR3 ("Die größten Hits und ihre Geschichte" von Matthias Kugler und Jörg Lange), NDR Info ("Die Korrespondenten - Reporterleben in Singapur" von Lena Bodewein und Holger Senzel) sowie Antenne Bayern ("Geheimakte Peggy" von Christoph Lemmer und Ralf Zinnow) ins Rennen.

Der 10. Deutsche Radiopreis wird am kommenden Mittwoch in der Elbphilharmonie vergeben. Die Moderation der Gala, die von zahlreichen Radiosendern und als Livestream im Netz übertragen wird, übernimmt erneut Barbara Schöneberger. Erstmals werden Birgit Hahn (Radio Hamburg) und Sebastian Winkler (Bayern 3) als Kommentatoren mit dabei sein. Das NDR Fernsehen strahlt die Gala ab 22:00 Uhr aus, weitere Dritte Programme zeigen sie ebenfalls zeitversetzt.

