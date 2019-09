"Um Himmels Willen"-Schauspieler Andreas Wimberger tot

© ARD/Barbara Bauriedl

Schauspieler Andreas Wimberger ist überraschend verstorben, das hat seine Agentur bestätigt. Wimberger wurde nur 60 Jahre alt, zuletzt war er regelmäßig in der erfolgreichen ARD-Serie "Um Himmels Willen" zu sehen.



23.09.2019 - 16:57 Uhr von Timo Niemeier 23.09.2019 - 16:57 Uhr

Andreas Wimberger ist tot. Der Schauspieler ist bereits am 11. September mit nur 60 Jahren verstorben, das hat seine Agentur Dietrich - Claudia Spies am Montag bestätigt. Wimberger spielte in den vergangenen neun Jahren in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" mit, dort verkörperter er den Kulturreferenten Frank Treptow. Der gebürtige Österreicher wurde 1959 geboren und lebte in München.

Wimberger drehte zuletzt auch eine Folge der ZDF-Krimireihe "Die Toten von Salzburg", auch in der zweiten Staffel der BR-Serie "Hindafing" wird er zu sehen sein. Diese soll ab November im Ersten ausgestrahlt werden. Neben seinem Engagement im TV war er auch in diversen Theaterstücken zu sehen, so unter anderem in "Geschichten aus dem Wiener Wald" bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel.

