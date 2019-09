HBOs "Watchmen"-Serie schon bald bei Sky zu sehen

© Sky

Zehn Jahre nach Zack Snyders Kinoverfilmung von "Watchmen" können sich Fans nun auf eine High-Budget-Serienadaption von HBO freuen. Ab Anfang November wird diese hierzulande bei Sky zu sehen sein.



24.09.2019 - 12:18 Uhr von Kevin Hennings 24.09.2019 - 12:18 Uhr

HBOs vielversprechende Superheldenserie "Watchmen" wird ab Montag, den 4. November, bei Sky Atlantic HD zu sehen sein. Die von Damon Lindelof ("Lost") inszenierte Produktion wird wöchentlich um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wie gewohnt werden die insgesamt neun Episoden der ersten Staffel ebenfalls bei Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung stehen. Am Mittwoch, den 30. Oktober, um 20:15 Uhr zeigt Syfy zudem den Kinofilm von Zack Snyder, "Watchmen: Die Wächter", der vor genau zehn Jahren erschienen ist.

Die Serienadaption von HBO stellt keine 1:1 Adaption des gleichnamigen Graphic Novel von Alan Moore und Dave Gibbons dar. Lindelof wollte der Geschichte einen neuen Dreh verleihen und lässt seine "Watchmen" drei Jahrzehnte nach den Geschehnissen des Buches einsetzen. Die meisten der bekannten Charaktere sind scheinbar entweder tot oder verstecken sich, wie zum Beispiel der berüchtigte Doctor Manhattan, der angeblich auf dem Mars weilen soll.

Dafür betreten neue Gesichter die Bühne. Einer der wichtigsten neuen Charaktere ist die Kriminalbeamtin Angela Abar, gespielt von Regina King ("The Leftovers"). Produziert wurde "Watchmen" von Damon Lindelofs White Rabbit in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Ausführender Produzent und Autor ist ebenfalls Damon Lindelof, ausführende Produzenten und Regisseure sind Nicole Kassell sowie Stephen Williams, als weitere ausführende Produzenten zeichnen Joseph Iberti und Tom Spezialy verantwortlich.

Darum geht es konkret: Drei Jahre sind nach der "White Night", einem koordinierten Angriff der weißen rassistischen Terrorgruppe "Siebte Kavallerie" auf Polizisten und deren Familien, vergangen. Handys und das Internet sind verboten, es gibt keine mit fossilen Brennstoffen angetriebenen Fahrzeuge mehr, die "Siebte Kavallerie" wurde in den Untergrund verbannt. Die Polizisten tragen gelbe Masken, um ihre Identität zu schützen und mit ihren Waffen können sie erst schießen, nachdem ein Bevollmächtigter sie freigeschaltet hat.

Amerika ist tief gespalten, nachdem der Präsident ein Gesetz verabschiedet hat, das die Opfer sowie deren Nachfahren von rassistisch motivierten Überfällen von Steuerzahlungen befreit sind. Die Kriminalbeamtin Angela Abar (Regina King) und Polizeichef Judd Crawford (Don Johnson) versuchen gemeinsam, die "Siebte Kavallerie" in Schach zu halten, die wieder am Erstarken ist. Währenddessen kommt die distanzierte und kühle FBI-Agentin Laurie Blake (Jean Smart) in die Stadt, um einen grauenhaften Mord aufzuklären.

