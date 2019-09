History mit Sonderprogrammierung zu 30 Jahre Mauerfall

© History

In diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Anlässlich dessen werden viele Sender Sondersendungen zeigen oder auf monothematische Programmstrecken setzen. Nun hat auch History eine Sonderprogrammierung angekündigt: Am 9. November dreht sich ab 20:15 Uhr alles um den Mauerfall und die Wende. In mehrere Dokus will sich man noch einmal mit dem Bau der Mauer, der Staatssicherheit und dann eben auch mit der Wende beschäftigen.

Direkt um 20:15 Uhr zeigt History die Doku "Die Macht der Stasi - Jagd auf einen Staatsfeind", darin geht es darum, wie die Stasi einen vermeintlichen Staatsfeind töten lassen wollte. Im Anschluss ist die Doku "Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann" zu sehen, danach folgt "Der wilde Osten - Das letzte Jahr der DDR". Ab 22:45 Uhr beleuchtet History noch die Rolle der Kirche in der DDR und als letzte Doku schickt man um 23:35 Uhr "Die 50 Tage des Egon Krenz" auf Sendung.

