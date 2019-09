"FAZ" führt neuen Claim "Freiheit beginnt im Kopf" ein

© FAZ

Zum 70-jährigen Bestehen bekommt die "FAZ" in dieser Woche einen neuen Markenauftritt inklusive neuem Claim "Freiheit beginnt im Kopf". Das neue Corporate Design steht unter der Leitidee "Freiheit beginnt mit F".



25.09.2019 - 11:27 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2019 - 11:27 Uhr

Die "FAZ" gönnt sich anlässlich ihres bevorstehenden 70. Geburtstags einen neuen Markenauftritt. Das neue Corporate Design steht dabei unter der Leitidee "Freiheit beginnt mit F" - und macht daraus ableitend das Fraktur-F der "Frankfurter Allgemeinen" zum Initial der Dachmarke. Das vertraute Tiefblau der Marke wird im Gesamtauftritt durch leichtes Grau ergänzt sowie punktuell mit leuchtendem Rot akzentuiert. Der neue Markenauftritt soll die Dachmarke "Frankfurter Allgemeine" stärken und eine Klammer um alle Print- und Digitalprodukte des Verlags bilden.

Als Claim kommt künftig "Freiheit beginnt im Kopf" zum Einsatz. Dies soll "den Gründungsanspruch der Zeitung, den Freigeist der Redaktion und die Selbstbestimmung ihrer Leser" widerspiegeln, heißt es in einer Mitteilung. Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung: "Wir leben in einer Zeit, in denen Schlagzeilen oft mehr Bedeutung geschenkt wird als den zugrundeliegenden Themen. Dem setzt die Frankfurter Allgemeine unabhängige Medienprodukte entgegen, die Menschen die Möglichkeit geben, sich fundiert und meinungsvielfältig zu informieren. Es geht um eine grundlegende Haltung, die wir in der Außenwahrnehmung mit dem neuen Markenauftritt stärken. Die Frankfurter Allgemeine wurde vor 70 Jahren mit dem Auftrag gegründet, für Freiheit einzustehen. Diesen inneren Anspruch erfüllt sie bis heute – durch pluralistisches Denken, kompetentes Einordnen und tiefes Durchdringen sowie den stets sachlichen Blick auf das Geschehen."

