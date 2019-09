"IaF - Die Krankenschwestern" geht im Frühjahr weiter

© ARD/Markus Nass

Ende letzten Jahres testete die ARD einen weitere Ableger von "In aller Freundschaft". Obwohl "Die Krankenschwestern" schlechter hinter den Quoten der "Jungen Ärzte" zurück blieben, werden nun neue Folgen gedreht.



25.09.2019 - 12:09 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2019 - 12:09 Uhr

Die ARD hat sich lange Zeit gelassen mit der Produktion einer Fortsetzung von "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern", nun haben am Dienstag aber die Dreharbeiten für die zweite Staffel begonnen, die wie auch Staffel 1 im vergangenen Jahr wieder nur acht Folgen umfassen wird. Zu sehen sein werden die neuen Folgen im Frühjahr 2020 donnerstags um 18:50 Uhr - also wieder auf dem Sendeplatz von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", die während dieser Zeit pausieren. Von dieser Serie können ohnehin nicht ausreichend Folgen produziert werden, um sie das ganze Jahr über in Erstausstrahlungen zu zeigen.

Wie der Name schon sagt, steht beim zweiten Ableger von "In aller Freundschaft" das junge Pflegepersonal im Mittelpunkt, insbesondere die Auszubildenden Louisa Neukamm (Llewellyn Reichman), Jasmin Hatem (Leslie-Venessa Lill) und Fiete Petersen (Adrian Gössel). Arzu Bazman spielt weiterhin Oberschwester Arzu Ritter, Friederike Linke ist als Oberschwester Alexandra Lunqvist zu sehen. Neu dabei: Leonie Reiner als Krankenschwester Maxime Bloch, Eric Bouwer als Hygiene-Beauftragter Erok Kolbeck und Nils Brunkhorst als Lucas Salgado - der Noch-Ehemann von Alexandra Lunqvist, der nach drei Jahren im Ausland plötzlich wieder vor der Tür steht.

Zudem gibt's wieder einige Gastauftritte aus den anderen "In-aller-Freundschaft"-Serien: Kris Haas (Jascha Rust) aus der Sachsenklinik sowie aus dem "Johannes-Thiel-Klinikum" Ben Ahlbeck (Philipp Danne), Dr. Elias Bähr (Stefan Ruppe), Julia Berger (Mirka Pigulla), Dr. Matteo Moreau (Mike Adler) und Dr. Emma Jahn (Elisa Agbaglah).

"In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern" ist eine Produktion der Saxonia Media. Produzenten sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer, Producerin ist Josepha Herbst. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR). Regie führen Daniel Anderson und Franziska Jahn. Zum Autorenteam gehören Marie-Louisa Weber, Eckhard Wolff, Ben Zwanzig, Boris Anderson, Barry Thomson und Felicitas Korn. Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Dezember. Die erste Staffel hatte im Schnitt 2,1 Millionen Zuschauer und 8,3 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: "Die jungen Ärzte" erreichten in diesem Jahr bislang im Schnitt 2,4 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent Marktanteil.

