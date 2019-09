Visoon startet senderübergreifenden Werbeblock

© Visoon

Um seinen Kunden eine möglichst große Reichweite anzubieten, startet der Vermarkter Visoon Video Impact nun einen gemeinsamen Werbeblock seiner Sender. Abgesehen hat man es auf die sonst schwer zu erreichenden jungen Zuschauer.



26.09.2019

Visoon Video Impact bietet seinen Kunden ab dem 1. Oktober einen gemeinsamen Werbeblock von seinen Sendern Welt, N24 Doku, MTV, MTV+, Nickelodeon, Zee.One und Comedy Central an. Abgesehen hat man es auf die ganz jungen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 29 Jahren - also solche Menschen, die verstärkt nicht mehr klassisches lineares Fernsehen konsumieren und für die Werbewirtschaft damit schwerer als in der Vergangenheit zu erreichen sind. Das Paket wird zu einem virtuellen Sender konfiguriert und auch von der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) als ein Angebot ausgewiesen.

Den Werbekunden will man es damit so einfach wie möglich zu machen, die ganz jungen Zuschauer zu erreichen. Bislang mussten Werbetreibende einzeln auf den verschiedenen Sendern werben, nun wird es über die Kombi erstmals möglich, eine vergleichsweise große Anzahl an Zuschauern auf einen Schlag zu erreichen. Visoon rechnet vor, dass die sieben genannten Sender in der Kombi durchschnittlich fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen erreichen würden. In den Werbeinselreichweiten liege man hinter Vox auf Platz sieben, so der Vermarkter.

Visoon verspricht seinen Kunden ein "hochkompetitives Pricing". Kai Ladwig, CMO Visoon Video Impact, sagt: "Junge Menschen sind für die Werbewirtschaft eine sehr anspruchsvolle und attraktive Zielgruppe. Mit unserem virtuellen Visoon-Sender haben wir eine innovative Buchungsoption entwickelt, um die 14-29-Jährigen effizient zu erreichen. Mit einer äußerst relevanten Reichweite, einem kompakten Handling und einem attraktiven Pricing ist diese Kombi einmalig in der TV-Landschaft."

