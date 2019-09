Pantaflix: Zahlen vorgelegt, Budarz wird Finanzchef

© Pantaflix

Die Pantaflix AG, die unter anderem den gleichnamigen Streamingdienst betreibt, hat mit Eerik Budarz einen neuen Finanzchef gefunden. Außerdem hat man nun auch die Halbjahreszahlen für 2019 vorgelegt, die fallen aber äußerst verhalten aus.



27.09.2019 - 12:21 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2019 - 12:21 Uhr

Eerik Budarz ist ab sofort neuer Chief Financial Officer der Pantaflix AG, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Budarz war zuvor schon in verschiedenen Positionen bei Pantaflix tätig, so übernahm er unter anderem Verantwortung als Head of Capital Markets und fungierte als Aufsichtsratsmitglied. Zuvor hatte das Unternehmen keinen Finanzchef.

"Eerik Budarz verfügt über sehr viel Erfahrung, ist im Kapitalmarkt bestens vernetzt, kennt das Unternehmen bereits ausgiebig durch seine vorigen Stationen und kann somit sofort vollumfänglich loslegen. Nun gilt es, die nächsten Schritte ebenso zügig und mit großem Engagement anzugehen, um das Wachstum der Pantaflix AG weiter voranzutreiben", sagt CEO Nicolas Paalzow.

Darüber hinaus hat die Pantaflix AG jetzt auch ihre Halbjahreszahlen vorgelegt. Das Unternehmen spricht zwar von einem Rekord und tatsächlich fiel der Umsatz mit 14,5 Millionen Euro so hoch aus wie noch nie. Insgesamt bleibt man damit aber ein sehr kleiner Player auf dem Markt. Der gleichnamige Streamingdienst Pantaflix ist nach wie vor weit entfernt davon, "systemrelevant" zu sein. Dieses Ziel gab das Unternehmen 2017 raus (DWDL.de berichtete). Das EBITDA lag im ersten Halbjahr zudem bei minus 1,1 Millionen Euro, ein Jahr zuvor lag der Fehlbetrag noch bei 3,1 Millionen Euro.

Zuletzt hatte Pantaflix angekündigt, neue Erlösquellen im Streamingbereich etablieren zu wollen. Zuvor hatten Kunden nur die Möglichkeit, einzelne Titel zu zahlen. Damit wollte sich Pantaflix bewusst von Diensten wie Netflix abheben, bei denen man stets eine monatliche Gebühr entrichten muss. Inzwischen probiert man sich auch an einem werbefinanzierten AVoD-Modell sowie einem Abo-Modell (SVoD). Darüber hinaus will Pantaflix, zu dem auch die Produktionsfirma Pantaleon Films gehört, im Film- und Serienbereich wachsen. Dies werde mit der "zunehmenden Internationalisierung der Produktionstätigkeit" sowie einer höheren "Verzahnung aller Konzernbereiche entlang der Wertschöpfungskette" einhergehen, so das Unternehmen.

Teilen