RBB bietet nun auch Replay-Funktion via HbbTV

Der RBB hat sein HbbTV-Angebot, das sich hinter dem roten Knopf der Fernbedienung versteckt, ausgeweitet und bietet nun auch die praktische "Replay"-Funktion an, mit der aktuell laufende Sendungen von vorne gestartet werden können



27.09.2019 - 12:41 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2019 - 12:41 Uhr

Die "Replay"-Funktion gehört wohl zu den intuitivsten Anwendungen, die sich via HbbTV umsetzen lassen. Gemeint ist, dass sich aktuell laufende Sendungen, auf die Zuschauer beipielsweise beim Zappen aufmerksam geworden sind, auf Knopfdruck einfach von vorne starten lassen. Trotzdem bieten nur wenige Sender - wie seit vielen Jahren schon Arte - diese Möglichkeit an. Nun gibt's selbiges auch beim RBB Fernsehen. Eine Wartzeit, bis die Sendung im Anschluss in der Mediathek abrufbar ist, entfällt damit.

Voraussetzung ist natürlich, dass es sich beim Fernseher um einen "Smart-TV" handelt, der mit dem Internet verbunden ist und die aktuelle Version des HbbTV-Standards unterstützt. Auf älteren Geräten wird die Replay-Funktion nicht in der HbbTV-Startleiste angezeigt.

Wer sein Signal via DVB-T2 HD empfängt, kann via HbbTV zudem nun auch alle Hörfunkprogramme des RBB direkt am Fernseher aufrufen. Antenne Brandenburg, radioeins, Fritz, Inforadio, rbbKultur sowie COSMO sind nun zusätzlich zu rbb 88.8 zu hören und teils auch zu sehen. rbb 88.8, Antenne Brandenburg und Inforadio sogenannte Visual-Radio-Anwendungen. Informationen zum aktuellen Programm und neueste Schlagzeilen ergänzen visuell das Live-Radioprogramm.

