Bundeswehr macht nach "Rekruten" jetzt "Die Rekrutinnen"

Nach der Webserie "Die Rekruten" blickt die Bundeswehr schon bald auf die Grundausbildung von "Rekrutinnen". Mehr als 60 Folgen hat man produzieren lassen, diese sollen werktags auf Youtube veröffentlicht werden.



27.09.2019 - 15:10 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2019 - 15:10 Uhr

2016 hat die Bundeswehr mit ihrer Webserie "Die Rekruten" einen überraschenden Erfolg hingelegt. Die Videos der Serie wurden millionenfach angeklickt. Zuletzt legte man mit den Webserien "Mali" und "KSK" nach - und nun steht bereits das nächste Projekt in den Startlöchern. Angelehnt an die "Rekruten" wird die Bundeswehr in der kommenden Woche die Webserie "Die Rekrutinnen" starten.

Ab dem 30. September begleitet die Webserie dann sieben angehende Soldatinnen in ihrer Grundausbildung. Das Format soll den Zuschauern laut Bundeswehr einen "authentischen Eindruck vom Leben junger Soldaten" geben. Der Titel suggeriert, dass es in "Die Rekrutinnen" nur um weibliche Soldaten in der Grundausbildung geht, tatsächlich nehmen aber auch drei Männer daran teil. Der Fokus soll aber auf den Frauen liegen.

Die Folgen von "Die Rekrutinnen" werden montags bis donnerstags jeweils um 17 Uhr zum Abruf bei Youtube bereitgestellt, insgesamt hat die Bundeswehr 63 Episoden produzieren lassen. Die letzte Folge ist also kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, auf dem "Bundeswehr Exclusive"-Kanal zu sehen. Zudem gibt es samstags und sonntags Specials zu besonderen Themen rund um die Luftwaffe, Frauen bei der Bundeswehr und zu den Karrieremöglichkeiten in der Bundeswehr. Bereits seit einigen Tagen werden die Darstellerinnen auf dem Kanal in Homestories vorgestellt. Zusätzlich zu den regulären Ausgaben will man Zusatzmaterial in sozialen Medien veröffentlichen, erstmals ist man auch bei TikTok mit dabei.

"Das Interesse junger Frauen an den Streitkräften ist sehr groß: Bei Deutschlands Schülerinnen sind wir der drittbeliebteste Arbeitgeber", sagt Dirk Holleben, der für die Serie verantwortlich ist. "Mit der neuen Serie zeigen wir, wie selbstverständlich es für junge Frauen heute ist, Karriere bei der Bundeswehr zu machen." Produziert wird die neue Serie, wie schon "Die Rekruten", von SpinTV.

