Jubiläum und Silvester: RTL plant neue "Chartshows"

© MG RTL D / Hempel

Im November werden drei neue Ausgaben der "Ultimativen Chartshow" mit Oliver Geissen aufgezeichnet, darunter eine Jubiläums-Folge. Außerdem ist eine neue Silvester-Show geplant, in der es um die ersten Jahre des neuen Jahrtausends geht.



29.09.2019 - 11:11 Uhr von Alexander Krei 29.09.2019 - 11:11 Uhr

Auch wenn "Die ultimative Chartshow" in aller Regel noch immer gute Quoten erzielt, hat RTL die Dosis der Sendung in den vergangenen Jahren spürbar zurückgefahren. Im November wird i&u TV nun allerdings in den Nobeo-Studios drei neue Ausgaben für den Kölner Sender produzieren, darunter eine neue Silvester-Show.

Beim jüngsten Jahreswechsel hatte RTL lediglich eine Wiederholung ausgestrahlt, diesmal steht dagegen eine frische Folge in den Startlöchern, in der es um das Thema "20 Jahre neues Jahrtausend" gehen wird. Produziert wird die Silvester-"Chartshow" bereits Anfang November. Wenige Tage später steht schließlich die 150. Ausgabe auf dem Produktionsplan.

Darüber hinaus wird sich Moderator Oliver Geissen auch diesmal wieder mit den "Hits des Jahres" beschäftigen, deren TV-Ausstrahlung voraussichtlich erneut Anfang Dezember geplant ist. 2018 hatte die "Hits des Jahres"-Sendung im Schnitt fast 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreicht.

Teilen