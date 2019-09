ProSieben macht neue Challenge-Show mit Christian Düren

© ProSieben Maxx/Patte Christoph

Unter dem Titel "Balls to Dare" plant ProSieben eine neue Show, in der Kandidaten an ihre Grenzen geführt werden sollen. Die Aufzeichnung von zunächst sechs Ausgaben erfolgt im Oktober, als Moderator fungiert Christian Düren.



30.09.2019 - 10:02 Uhr von Alexander Krei 30.09.2019 - 10:02 Uhr

ProSieben arbeitet an einer neuen Spielshow namens "Ball to Dare". Noch im Oktober wird RedSeven Entertainment innerhalb von drei Tagen sechs Ausgaben der Sendung produzieren, die "taff"-Moderator Christian Düren präsentieren wird. In der Show geht es um Dinge, die Menschen angeblich nie tun würden. 50 Kandidaten sollen darin Runde für Runde an ihre Grenzen geführt werden.

Jede Challenge besteht dabei aus fünf Stufen, in der die Herausforderungen laut Beschreibung "extremer, härter, erbarmungsloser" werden. Entscheidet ein Kandidat, nicht noch einen Schritt weiter gehen zu wollen, scheidet er aus. Wer am Ende übrig bleibt, tritt die Challenge an und kann einen Gewinn einstreichen.

Ein Beispiel für mögliche Challenges wird bereits genannt: "Würden Sie sich ein Kuhkostüm anziehen? Und dabei ununterbrochen Muhen? Sich dann noch von einem Bauern mit Gras füttern lassen? Sich eine Kuh-Marke ins Ohr schießen lassen? Sich melken lassen und dabei stöhnen? Oder Ihre Nase prüfend in einen Kuhfladen stecken und dann sagen 'Ja, ist von mir'?"

Wann "Balls to Dare" ausgestrahlt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sicher ist allerdings, dass die Aufzeichnung vom 17. bis 19. Oktober im Kölner Coloneum stattfinden werden.

Teilen