Sonder-Comedypreis für Ensemble von "Pastewka"

Die ersten Preisträger des diesjährigen Comedypreises, der am kommenden Mittwoch in Köln verliehen wird, stehen schon fest: Der Sonderpreis geht an das Ensemble von "Pastewka", das sich kommendes Jahr verabschieden wird.



30.09.2019 - 16:00 Uhr von Uwe Mantel

Im Vorfeld der 20. Comedypreis-Verleihung, die am kommenden Mittwoch ab 20:15 Uhr live bei RTL übertragen wird, wurden nun die ersten Preisträger bekannt gegeben: Das Ensemble der inzwischen bei Amazon Prime Video beheimateten Serie "Pastewka", die im kommenden Jahr mit der zehnten Staffel zu Ende gehen wird, erhält den sogenannten "Sonderpreis", der ohne vorherige Nominierung vergeben wird. Neben Bastian Pastewka selbst stehen von Beginn an auch Sonsee Neu, Matthias Matschke, Bettina Lamprecht, Christina do Rego, Sabine Vitua und Dietrich Hollinderbäume vor der Kamera.

Die Begründung der Jury lautet: "'Pastewka' ist ein seltenes Kleinod unter den deutschen Comedyserien. In den grandios konstruierten Geschichten besticht das herausragende Ensemble mit dem charismatisch komischen Hauptdarsteller durch pointierte Dialoge und präzisem Zusammenspiel und brilliert in der Königsdisziplin des Humors: der Selbstironie. Selten so nachhaltig gelacht; vielen Dank dafür, liebe Pastewkas!"

Auch wenn man da kaum widersprechen will, drängt sich auf den ersten Blick doch eine Frage auf: Wieso schon jetzt, wo die letzte Staffel noch gar nicht zu sehen war und die vorletzte Staffel theoretisch auch einfach in der Kategorie "Beste Serie" hätte ausgezeichnet werden können? Dass hinter "Pastekwa" und dem Comedypreis letztlich die Produktionsfirma Brainpool steckt, könnte manch einer durchaus als "Geschmäckle" wahrnehmen - womit sich der "Comedypreis" allerdings schon seit Jahr und Tag konfrontiert sieht, auch wenn in den letzten 20 Jahren unzählige Preise an Produktionen anderer Sender und Produktionsfirmen vergeben wurden.

Ralf Günther, Creative Director des Köln Comedy Festivals und Jury-Vorsitzender erklärt die Wahl "Pastewkas" gegenüber DWDL.de damit, dass der Sonderpreis - eine vor einigen Jahren geschaffene Alternative zum Ehrenpreis - stets für einen besonders emotionalen Moment sorgen soll. "Der Punkt der höchsten Emotionalisierung ist bei den Schauspielern jetzt erreicht - gerade wurde die letzte Staffel abgedreht, es gab eine große Abschlussfeier. In einem Jahr liegt das alles schon sehr weit zurück und alle stecken längst wieder in neuen Projekten. Auch bei den Zuschauern ist jetzt, mit Vorfreude auf die letzte Staffel, die Emotionalisierung höher als in einem Jahr, wenn alles vorbei ist." Es ist übrigens auch nicht das erste Mal, dass der Sonder- oder Ehrenpreis an eine Sendung geht, deren Ende erst noch bevorsteht - so wie etwa 2015, als Stefan Raab einige Monate vor seiner letzten Sendung bei ProSieben ausgezeichnet wurde."

Ins Rennen um den Preis für die beste Comedyserie gehen übrigens statt "Pastekwa" in diesem Jahr "Sankt Maik", "Merz gegen Merz", "Arthurs Gesetz", "Klassentreffen - Die Serie" und "jerks.". Wer in den Kategorien "Bestes TV-Soloprogramm", "Beste Parodie/Sketch-Show", ""Beste Comedy-Show", "Beste Satire-Show" und "Beste Komikerin/Bester Komiker" nominiert ist, haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst. Über letztere Kategorie kann derzeit online abgestimmt werden, in den übrigen Kategorien entscheidet eine Jury. Ohne Vorherige Nominierung wird in diesem Jahr der Innovations-Preis vergeben, vom Veranstalter gesetzt sind neben dem Sonderpreis zudem noch die Preise für den erfolgreichsten Live-Act, den besten Newcomer und die erfolgreichste Kino-Komödie.

