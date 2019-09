Kabel Eins setzt "Quiz mit Biss" mit sofortiger Wirkung ab

© kabel eins / Benedikt Müller

Schon zwei Wochen früher als bislang geplant verschwindet das "Quiz mit Biss" aus dem Vorabendprogramm von Kabel Eins - mit anderen Worten: Sofort. Die letzte Sendung lief schon am Freitag. Schuld sind die schlechten Quoten.



Erst in der vergangenen Woche hatte Kabel Eins angekündigt, dass das "Quiz mit Biss" keine Zukunft im Vorabendprogramm hat. Nach Ende der zunächst bestellten 30 Episoden sollte das Format also wieder sang- und klanglos verschwinden. Ursprünglich hatte es bei kabel eins geheißen, dass Burda Studios Pictures im Erfolgsfall auch problemlos kurzfristig weitere Episoden produzieren könnte. Dieser Erfolgsfall ist allerdings nicht eingetreten - und nun ist sogar noch früher Schluss.

Schon am heutigen Montagabend steht um 18:55 Uhr nämlich wieder "Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" auf dem Programmplan, die letzte Ausgabe von "Quiz mit Biss" lief also schon am vergangenen Freitag. Der Grund für die Absetzung liegt auf der Hand: Nach einem noch recht ordentlichen Start - am Mittwoch der ersten Woche ging's auf immerhin 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauf - ließ das Interesse an der Quizshow zum Thema Essen allzu schnell nach. Zuletzt pendelte der Zielgruppen-Marktanteil nur noch um die 3-Prozent-Marke.

