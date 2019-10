Doku über "Die Welle"-Experiment im Dezember zu sehen

© Crime + Investigation

Das Third-Wave-Experiment gilt als einer der bekanntesten Sozialversuche der Welt und wurde bereits mehrfach verfilmt. Im Dezember läuft nun mit "Die Geschichte der Welle" eine Dokumentation beim Pay-TV-Sender Crime + Investigation.



02.10.2019 - 11:03 Uhr von Kevin Hennings 02.10.2019 - 11:03 Uhr

Die erste Eigenproduktion des neuen Trime-Crime-Senders Crime + Investigation, der vor wenigen Monaten aus A&E hervorgangen ist, wird am Donnerstag, den 19. Dezember zu sehen sein. Dann wird um 20:45 Uhr die 45-minütige Dokumentation "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle" ausgestrahlt, die sich mit dem berühmten Sozialversuch "The Third-Wave-Experiment" auseinandersetzt. Hierzulande war das Experiment zuletzt vor über zehn Jahren in aller Munde, als "Die Welle" mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle in die Kinos kam.

In der von Emanuel Rotstein produzierten Doku geht es primär um Ron Jones, der "Die Welle" 1967 zum ersten Mal in Gang brachte. "Ich hätte dieses Experiment nie durchführen dürfen und habe meine Klasse in unglaubliche Gefahr gebracht", sagt er mittlerweile und bereut die Geschehnisse, die ursprünglich in der Cubberley High School in Palo Alto stattfanden und das Fundament für Morton Rhues weltweit bekannten und gleichnamigen Roman lieferten. Auch ehemalige Schüler von ihm kommen nun zu Wort.

Ausgangspunkt des Experimentes war die Frage eines Schülers in Jones‘ Geschichtsklasse, warum die Deutschen sich nicht gegen das Hitler-Regime gewehrt und den Holocaust verhindert hätten. Jones, der für seinen experimentellen Lehrstil bekannt war, wollte den Schülern eine Lektion erteilen und demonstrieren, wie schnell totalitäres Gedankengut und Faschismus in einer Gesellschaft Fuß fassen können. Der Versuch, der ursprünglich nur einen Tag hätte dauern sollen, entwickelte ein Eigenleben, das Jones kaum mehr kontrollieren konnte.

"Wir erleben die Welle heute vor unseren eigenen Augen", sagt Produzent, Autor und Regisseur Emanuel Rotstein, zugleich Senior Director Programming von A+E Networks Germany. "Der vermeintliche Verlust von Sicherheit, Status und Ansehen lässt Menschen blindlings Demagogen und Populisten hinterherlaufen. Die geistigen Brandstifter stacheln weltweit zur Hetze, Diskriminierung und zu Mord an. Ron Jones‘ Experiment hält uns hier den Spiegel vor und zeigt, wie leicht und vor allem wie schnell wir alle verführbar sind.“

Im Anschluss an "The Invisible Line" strahlt Crime + Investigation die Dokumentation "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" aus, die ebenfalls von Rotstein produziert wurde. Darin geht die Reporterin Esther Sedlaczek der Frage nach, wie religiöser Eifer, spiritueller Fanatismus sowie ideologiegetriebene Politik und Populismus Menschen in ihren Bann ziehen und manipulieren können.

Das Thema beschäftigt übrigens auch andere Fernsehmacher: Gerade erst hatte Netflix bekanntgegeben, dass die neue Serienadaption von "Die Welle" im November Premiere feiern wird.

Mehr zum Thema Netflix engagiert "CdrB"-Darstellerin für "Welle"-Serie



Teilen