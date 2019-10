"Die Klinik": Kabel Eins hat Sendetermin für neue Staffel

© kabel eins

Ab Ende Oktober nimmt Kabel Eins die zweite Staffel seiner Doku-Reihe "Die Klinik" ins Programm, in der hinter die Kulissen eines Krankenhauses geblickt wird. Diesmal hat die Uniklinik Münster dem Blick durchs Schlüsselloch zugestimmt.



02.10.2019 - 12:01 Uhr von Alexander Krei 02.10.2019 - 12:01 Uhr

Noch im Oktober wird Kabel Eins die zweite Staffel seines Doku-Formats "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" ins Programm nehmen. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, wird es ab dem 24. Oktober um 20:15 Uhr drei neue Folgen zu sehen geben. Fortan läuft "Die Klinik" am Donnerstagabend, nachdem die erste Staffel noch dienstags ausgestrahlt wurde.

Nach dem Klinikum Frankfurt ist in der zweiten Staffel nun das Universitätsklinikum Münster an der Reihe. Begleitet werden Menschen in ihrem Arbeitsalltag im Krankenhaus - vom Chefarzt über den Auszubildenden bis zur Putzkraft. Mit neuen Kameratechniken und Perspektiven erhofft sich Kabel Eins hautnahe Einblicke.

Mit im Schnitt 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erwies sich die erste Staffel vor etwas mehr als einem Jahr nicht gerade als durchschlagender Erfolg für den Sender. Dass Kabel Eins dennoch eine zweite Staffel bei Janus TV in Auftrag gab, dürfte auch mit den positiven Kritiken zusammenhängen, die das Format damals erhielt.

