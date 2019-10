"Abendschau" vier Mal für Bremer Fernsehpreis nominiert

© Radio Bremen/Martin von Minden

Die Nominierungen für den Bremer Fernsehpreis stehen fest. Angeführt wird die Riege von der Berliner "Abendschau" des RBB, die auf gleich vier Preis hoffen kann. So ist unter anderem Moderatorin Eva-Maria Lemke für den Regionalpreis nominiert.



Am 8. November wird wieder der Bremer Fernsehpreis verliehen. Dabei handelt es sich um den Regionalwettbewer der ARD, der das Ziel verfolgt, hervorragende Produktionen des Regionalfernsehens auszuzeichnen. In der Kategorie "Die beste Sendung" treten die "Aktuelle Stunde" vom WDR, die "Hessenschau" vom HR, der "Sachsenspiegel" vom MDR sowie die Berliner "Abendschau" des RBB gegeneinander an.

Bei der "Abendschau" ist sogar gleich mehrfach Daumen drücken angesagt, denn Eva-Maria Lemke hat die Chance, als beste Moderatorin ausgezeichnet zu werden. Sie tritt in der Moderations-Kategorie gegen Felix Krömer vom Radio-Bremen-Magazin "bunten un binnen" und Marcus Werner von der "Lokalzeit OWL" des WDR an. Zudem sind Beiträge der "Abendschau" in den Kategorien "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" und "Worauf wir besonders stolz sind" nominiert.

"Die aktuelle Stunde" kann unterdessen auf einen Preis für die "gelungenste Zuschauerbeteiligung" hoffen. Das WDR-Format ist hier im Rennen mit seiner Aktion zum Thema "Wohnungsnot im Westen" und muss sich gegen die ebenfalls vom WDR beigesteuerte Aktion "#lichtbeidernacht" der "Lokalzeit Ruhr" und eine Strickaktion von "MDR um 4" beweisen. Insgesamt sichtete eine Vorjury 126 Einreichungen für den Bremer Fernsehpreis, aus der eine Jury um Frank Plasberg die Gewinner kürt.

Die Nominierten auf einen Blick

"Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag"

BVG-Jelbi-App-Selbsttest, Abendschau, 11.06.2019, rbb, Berlin

Weltfrauentag, buten un binnen, 08.03.2019, Radio Bremen

Wie läuft's mit 4G? Aktuelle Stunde, 19.03.2019, WDR, Düsseldorf

Wintermenschen, Landesschau Baden-Württemberg, 08.01.2019, SWR, Stuttgart

"Die beste Sendung"

Abendschau, 13.10.2018, RBB, Berlin

Aktuelle Stunde, 12.04.2019, WDR, Düsseldorf

Hessenschau, 12.06.2019, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main

Sachsenspiegel, 28.08.2018, MDR, Dresden

"Die beste Moderatorin - Der beste Moderator"

Eva-Maria Lemke, Abendschau, 15.02.2019, RBB, Berlin

Felix Krömer, buten un binnen, 07.06.2019, Radio Bremen

Marcus Werner, Lokalzeit OWL, 17.04.2019, WDR, Bielefeld

"Die beste Recherche"

Brutale Rituale in der Handball-Jugendakademie in Flensburg, Schleswig-Holstein Magazin, 11.05.2019, NDR, Kiel

Computernetzwerke der Landesbehörden unsicher? Lokalzeit aus Dortmund, 16.10.2018, WDR, Dortmund

Fake-Job-Angebote, SWR Aktuell Baden-Württemberg, 02.05.2019, SWR, Stuttgart

McDonald's, buten un binnen, 22.01.2019, Radio Bremen

Serie Schießstände Polizei, Abendschau, 10.09.2018, 13.12.2018, 18.01.2019, 21.01.2019 und 22.03.2019, RBB, Berlin

"Die gelungenste Zuschauerbeteiligung"

#lichtbeidernacht, Lokalzeit Ruhr, 21.12.2018, WDR, Essen

Strickaktion, MDR um 4, November 2018 - Februar 2019, MDR, Leipzig

Wohnungsnot im Westen, Aktuelle Stunde, 06.07.2018 und 07.07.2018, WDR, Düsseldorf

"Worauf wir besonders stolz sind"

5 Dinge nach dem Tod, Lokalzeit aus Bonn, 09.08.2018, WDR, Bonn

70 Jahre Grundgesetz, Abendschau, 19.05.2019, 20.05.2019, 22.05.2019, 25.05.2019 und 26.05.2019, RBB, Berlin

Blind Date mit den Wählern - Rainer Rahn, Hessenschau, 11.10.2018, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main

Lungen-Transplantation geglückt, Landesschau Rheinland-Pfalz, 28.06.2019, SWR, Mainz

Organspende, Schleswig-Holstein Magazin, 28.-31.05.2019, NDR, Kiel

