Ex-"Vice"-Chefredakteurin Himmelreich geht zu Funke

© Anna Schäflein

Laura Himmelreich, die kürzlich nach nicht mal einem Jahr die Chefredaktion von "Vice" abgegeben hat, wechselt nun zur Funke Mediengruppe und wird dort stellvertretende Digital-Chefredakteurin der Zentralredaktion.



02.10.2019 - 14:44 Uhr von Uwe Mantel 02.10.2019 - 14:44 Uhr

Laura Himmelreich wird zum 1. November stellvertretende Chefredakteurin Digital der Zentralredation der Funke Mediengruppe in Berlin. Himmelreich tritt die Nachfolge von Marc Hippler an, der 2015 zur Zentralredaktion gekommen war und im August in die Chefredaktion der "Sächsischen Zeitung" nach Dresden gewechselt ist. Himmelreich war zuletzt Chefredakteurin von "Vice" in Deutschland, nachdem sie zuvor ab 2016 schon die deutsche Redaktion von Vice.com geleitet hatte. Zuvor arbeitete sie fünf Jahre lang als Redakteurin im Hauptstadtbüro des Stern.

Die Funke-Zentralredaktion war 2015 gegründet worden und liefert seither überregionale Inhalte für alle Zeitungen und Online-Angebote der Funke-Mediengruppe. Dazu gehören beispielsweise als Kerngebiet die Zeitungen aus dem Ruhrgebiet wie die "WAZ", dazu unter anderem die "Berliner Morgenpost", das "Hamburger Abendblatt", die "Braunschweiger Zeitung" und die "Thüringer Allgemeine". Chefredakteur der Zentralredaktion ist Jörg Quoos, Chefredakteur Digital ist Carsten Erdmann.

