"Monty Python"-Ikone John Cleese erhält Comedypreis

John Cleese bekommt am Mittwochabend in Köln den Deutschen Comedypreis für sein Lebenswerk überreicht. Der englische Komiker wurde einst als Mitglied der Komikergruppe "Monty Python" weltbekannt. Die Laudation hält Thomas Gottschalk.



02.10.2019 - 16:01 Uhr von Alexander Krei 02.10.2019 - 16:01 Uhr

Die englische Comedy-Ikone John Cleese wird mit dem Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Lebenswerk International" ausgezeichnet. Das hat RTL am Mittwoch wenige Stunden vor der Preisverleihung in Köln bekanntgegeben. Der 79-Jährige erhält den Preis aus den Händen von Thomas Gottschalk, der als Laudator fungieren wird. Clease wurde als Mitglied der Komikergruppe "Monty Python" weltberühmt.

"Als Mitbegründer der legendären britischen Comedytruppe 'Monty Python' brillierte er ab Oktober 1969 in der bahnbrechenden TV-Sketchshow 'Flying Circus' und prägte damit Generationen von Comedians", sagte Ralf Günther, Creative Director Köln Comedy. "John Cleese ist seit Jahrzehnten eine der herausragenden Persönlichkeiten im weltweiten Komik-Business, und er ist ein wunderbarer Botschafter des berühmten britischen Humors."

Bereits wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass das Ensemble der Amazon-Serie "Pastewka" den Sonder-Comedypreis erhalten wird. Die weiteren Preisträger werden am Abend gekürt.





