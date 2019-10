RBB wagt nächsten Talk-Versuch mit Max Mutzke

© Screenshot RBB

Max Mutzke steht bald erneut für den nächsten Piloten des Kulturtalks "Lebenslieder" vor der Kamera. Eine Folge davon ist bereits gelaufen, nun darf der Musiker alleine moderieren. In der neuen Ausgabe trifft er auf einen "Masked Singer"-Kollegen.



Der RBB zeichnet am 23. Oktober im Festsaal Kreuzberg eine neue Pilotausgabe des Kulturtalks "Lebenslieder" auf. Eine erste Folge dieser Sendung lief bereits Ende 2018 im RBB und im Laufe dieses Jahres auch in den Programmen anderer Dritter. Damals präsentierte Max Mutzke die Sendung noch mit Siham El-Maimouni, die wird bei der kommenden Aufzeichnung nicht mehr mit dabei sein. Das bestätigte der RBB auf DWDL.de-Nachfrage. Max Mutzke wird die Sendung alleine moderieren.

Dennoch, so heißt es vom RBB, handele es sich bei der kommenden Folge um einen Piloten. Ob es danach weitergeht, entscheidet sich naturgemäß frühestens nach erfolgter Aufzeichnung. Die Pilotsendung wird vom RBB in Koproduktion mit dem NDR erstellt. Die Kulturchefs und Chefinnen aller Häuser hätten die beiden Sender ermuntert, den Piloten zu erstellen und vorzulegen, heißt es vom Sender.

In "Lebenslieder" dreht sich alles um die Lieblingsmusik im Leben des prominenten Gastes von Mutzke. Der RBB verspricht "überraschende und sehr persönliche Gespräche". In der kommenden Folge wird Bülent Ceylan zu sehen sein, der kennt Max Mutzke bereits. Beide waren zuletzt gemeinsam in der ProSieben-Show "The Masked Singer" zu sehen. Wie schon bei der ersten Folge im vergangenen Jahr ist auch Mutzkes Live-Band monoPunk wieder Teil der Sendung.

