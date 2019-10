ProSieben-Show "Queen of Drags" startet im November

© ProSieben/Rankin

Auf dem Sendeplatz, den Heidi Klum seit vielen Jahren bestens von ihrer "Topmodel"-Suche kennt, wird ProSieben im November die neue Show "Queen of Drags" zeigen. In Los Angeles finden derzeit die Dreharbeiten für die erste Staffel statt.



04.10.2019 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 04.10.2019 - 11:22 Uhr

Nachdem erst vor wenigen Tagen die Produktion der neuen ProSieben-Show "Queen of Drags" begonnen hat (DWDL.de berichtete), hat der Privatsender jetzt den Ausstrahlungstermin bekanntgegeben. Demnach wird die neue Show, in der Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz die beste Drag-Queen des Landes suchen, ab dem 14. November jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Das Format löst somit "The Voice of Germany" ab, das aktuell noch am Donnerstagabend zu sehen ist. Der Sendeplatz ist Klum bereits seit Jahren durch "Germany's next Topmodel" bestens vertraut. In ihrer neuen Sendung ziehen zehn Drag-Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in eine Luxus-Villa in Los Angeles und inszenieren Woche für Woche eine Varieté-Show, in der sie sich mit all ihren Facetten präsentieren.

Jede Woche stellen Klum, Wurst und Kaulitz die Kandiaten vor eine neue Aufgabe und bewerten, wer das von vorgegebene Motto am besten umsetzt. Unterstützt werden sie dabei in jeder Folge von einem Stargast. So wird in der ersten Sendung mit Olivia Jones die wohl bekannteste Drag-Queen Deutschlands die Jury ergänzen.

"Wir schlüpfen in die kreative Welt der Drags, zeigen ihre unterschiedlichen Talente, erzählen ihre Geschichten und verwirklichen ihre Träume", so Klum über das Konzept der neuen Show, hinter der die Produktionsfirma Redseven Entertainment steht.

