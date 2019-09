Neue Heidi Klum-Show "Queen of Drags" geht in den Dreh

© ProSieben/Rankin

Nachdem Heidi Klum auf ProSieben bereits mit "Germanys next Topmodel" große Erfolge feiern konnte, wurde im Sommer bekanntgegeben, dass sie noch eine zweite Show bekommt. "Queen of Drags" mit ihr, Bill Kaulitz und Conchita Wurst befindet sich ab sofort im Dreh.



26.09.2019 - 11:38 Uhr von Kevin Hennings 26.09.2019 - 11:38 Uhr

Noch in diesem Jahr soll die neue ProSieben-Show "Queen of Drags" starten, in der Heidi Klum zusammen mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst die beste Drag Queen suchen. Wie ProSieben jetzt bekanntgegeben hat, haben die Dreharbeiten dafür nun in Los Angeles begonnen. Insgesamt zehn Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden in der Manier von "RuPauls Drag Race" gegeneinander antreten.

"Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren", sagt Heidi Klum."Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen Pro-Sieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben. In 'Queen of Drags' werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen." Für Bill Kaulitz sind Mode, Kostüme und Make-Up seit Kindheitstagen wichtig: "Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt!"

Conchita Wurst ergänzt: ""Drag ist eine sehr vielseitige Ausdrucksform und die Künstler da-hinter haben Tiefgang und viel mehr zu bieten, als nur schillernde Kleidung, Perücken und Make-up. Dass wir das gemeinsam in dieser Show entdecken werden und die gesamte Palette zeigen dürfen, darauf freue ich mich schon ganz besonders."

In der Produktion der Redseven Entertainment GmbH werden die drei Jurymitglieder den Kandidaten in jeder Woche eine neue Aufgabe stellen und bewerten, wer von ihnen das Motto in einer großen Varieté-Show vor Publikum am besten umsetzt. Vom Konzept her unterscheidet es sich also nicht großartig von "Germanys next Topmodel". Unterstützt werden Klum, Kaulitz und Wurst in jeder Folge von einem Star-Gast.

Bereits im Sommer, als ProSieben die Show erstmals angekündigt hatte, gab es reichlich Kritik am Sender. Vor allem die Tatsache, dass ProSieben für eine Drag-Show Heidi Klum engagiert hatte, stieß einigen Kritikern sauer auf. Der Sender hielt trotzdem an dem geplanten Jury-Trio fest und erklärte stets, die Kritiker sollten sich erst einmal eine Ausgabe von "Queen of Drags" ansehen, bevor sie ein Urteil fällen.

