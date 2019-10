RTL erhöht kurzfristig die "Alarm für Cobra 11"-Dosis

© RTL

Auch wenn "Alarm für Cobra 11" gerade erst den schwächsten Marktanteil aller Zeiten erzielte, läuft der Dauerbrenner noch immer besser als die Wiederholungen anderer Serien am späten Abend. Daher erhöht der Sender jetzt sogar die Dosis.



04.10.2019 - 14:34 Uhr von Alexander Krei 04.10.2019 - 14:34 Uhr

RTL wird am kommenden Donnerstag kurzfristig seinen Programmablauf am späten Abend ändern. Anstelle der Wiederholungen von "Der Knastarzt" und "Männer! Alles auf Anfang" zeigt der Sender ab 22:15 Uhr eine Doppelfolge von "Alarm für Cobra 11" aus dem Jahr 2016. Somit ist die Actionserie den ganzen Abend über im Programm zu sehen.

Die Programmänderung erfolgt, nachdem die beiden Serien-Wiederholungen zuletzt nur schwache Quoten eingefahren haben. In dieser Woche schafften beide Produktionen nicht mal mehr Marktanteile von fünf Prozent in der Zielgruppe. Allerdings tat sich auch "Alarm für Cobra 11" zuletzt schwer: Gerade erst lief es mit einem Marktanteil von nur 10,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen so schlecht wie noch nie (DWDL.de berichtete).

In den kommenden Wochen wird RTL derweil am späten Donnerstagabend mehrgleisig fahren: So ist für den 17. Oktober ab 22:05 Uhr die Wiederholung des Staffel-Auftakts von "Bachelor in Paradise" eingeplant, eine Woche später steht die Europa League auf dem Plan. Am 31. Oktober wiederum läuft erneut durchgängig "Cobra 11".

