Neue "Walking Dead"-Serie läuft 2020 bei Amazon

Bereits Anfang des Jahres hat AMC verkündet, dass es eine weitere "The Walking Dead"-Serie geben wird. Nun ist auch klar, wo sie hierzulande vertreten ist: bei Amazon Prime Video. Los geht es im Laufe des nächsten Jahres.



07.10.2019 - 12:04 Uhr von Kevin Hennings 07.10.2019 - 12:04 Uhr

Die dritte "The Walking Dead"-Serie, die AMC bereits im April angekündigt hat, wird hierzulande exklusiv bei Amazon Prime zur Verfügung stehen. Die ingesamt zehn Episoden der ersten Staffel des noch namenlosen Projektes werden derzeit im US-Staat abgedreht und sollen im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht werden.

Inhaltlich wurde bislang nicht allzu viel verraten. Grob soll sich die Geschichte jedoch um zwei junge, weibliche Protagonistinnen drehen, die die erste Generation in die Postapokalypse führen. Dabei soll es vor allem dadurch spannend werden, dass der Zuschauer stets im Ungewissen darüber ist, wer auf der guten Seite steht und wer auf der bösen.

Als Showrunner wurde Matt Negrete verpflichtet, der bereits in den vergangenen fünf "The Walking Dead"-Staffeln als Autor und Produzent fungierte. Koproduziert wird der neue Ableger von Scott M. Gimple, der als Chief Content Officer von AMC hinter dem Zombie-Spektakel steht. "Es freut mich sehr, eine Dekade von 'The Walking Dead' im Fernsehen und 15 Jahre 'TWD'-Comics zu zelebrieren, indem wir mit dem Publikum in eine bislang ungesehene Dimension der Mythologie eintauchen", so Gimple bei der ersten Ankündigung der Serie.

"Matt Negrete ist einer der besten Drehbuchschreiber und Produzenten in der Geschichte von 'TWD' und ich freue mich wahnsinnig darauf, zusammen mit ihm Geschichten zu erzählen, die anders sind als alles, was bisher zu sehen war, und die uns in eine noch größere Welt entführen." Negrete ergänzt: "Es ist für mich der Job meines Lebens und ich bin dankbar dafür, dass ich bereits an der Originalserie mitwirken durfte. Ich fühle mich geehrt, zusammen mit Scott und dem 'TWD'-Team bei AMC dieses neuen Kapitel zu eröffnen und kann es kaum erwarten, den Fans zu zeigen, was wir uns alles ausgedacht haben!"

