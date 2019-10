Peter Forner wird neuer Chef von Comedy Central

© Bernd Jaworek

Nach 13 Jahren im Unternehmen wird Comedy-Central-Chef Wolfgang Til Viacom zum Ende des Jahres verlassen. Der Comedy-Sender erhält schon ab sofort einen neuen Verantwortlichen, Peter Forner übernimmt den Kanal.



08.10.2019 - 10:22 Uhr von Timo Niemeier 08.10.2019 - 10:22 Uhr

Peter Forner ist neuer Chef von Comedy Central, das hat Viacom am Dienstagvormittag bekanntgegeben. Der offizielle Titel von Forner lautet Brand Director Comedy & Entertainment GSA bei Viacom International Media Networks. Er verantwortet Comedy Central damit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er leitet das Team am Standort in Berlin und übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Programming, Marketing, Engagement sowie Production & Development.

Der neue Chef von Comedy Central arbeitet bereits seit 2011 für Viacom, zuletzt als Senior Programming Manager für die Multiplattform-Programmstrategie von MTV in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor hatte der 36-Jährige bereits als Project Lead und Programming Manager die Gestaltung und Programmplanung von Nicknight mitverantwortet. Er berichtet in seiner neuen Rolle direkt an Mark Specht, General Manager GSA & Executive Vice President bei Viacom International Media Networks.

Forner folgt auf Wolfgang Til, der Comedy Central seit Anfang 2017 leitete. Insgesamt war Til 13 Jahre lang bei Viacom. Er wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Ende des Jahres verlassen. Zuletzt verantwortete Til den Ausbau von Comedy Central zum 24-Stunden-Sender, seit Anfang des Jahres sendet der Kanal ja rund um die Uhr. Damals verschwand Viva von den Bildschirmen.

"Comedy Central ist sowohl im linearen TV mit einem sehr erfolgreichen ersten Jahr als 24-Stunden-Sender, im digitalen Bereich mit VOD-Hits wie South Park, der Daily Show und vielem mehr, als auch mit Events wie dem anstehenden Friendsfest als Marke sehr gut aufgestellt. Ein großer Dank gilt Wolfgang Til, der dreizehn Jahre als wichtiger Teil unseres Teams und insbesondere in den letzten Jahren als Brand Director im Bereich Comedy & Entertainment einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Wir respektieren seine Entscheidung sich künftig neuen Aufgaben zu widmen und wünschen ihm viel Erfolg. Ich freue mich sehr, dass mit Peter Forner nun ein erfahrener Kollege an seine Stelle rückt, der mit unseren Marken bestens vertraut ist", sagt Mark Specht.

Comedy Central erzielt derzeit in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen rund 1,2 Prozent Marktanteil. Damit liegt man auf dem Niveau des Vorjahres. Der bisherige Senderchef Til kündigte im Dezember 2018 im DWDL.de-Interview an, dass man den Sender langfristig in Richtung 2,0 Prozent bringen wolle. "Die erste Zielmarke auf dem Weg dahin ist die 1,5, aber das muss nicht direkt im ersten Jahr erreicht werden", so Til damals.

Teilen