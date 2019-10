Vox zieht neue Staffel von "Grill den Henssler" vor

© TVNOW / Frank W. Hempel

Bereits Ende des Monats meldet sich Steffen Henssler mit neuen Folgen von "Grill den Henssler" bei Vox zurück. Der Privatsender zeigt die neue Staffel damit etwas früher als geplant. Erstmals ist zudem ein "Kids-Special" zum Spendenmarathon geplant.



09.10.2019 - 14:16 Uhr von Alexander Krei 09.10.2019 - 14:16 Uhr

Vox hat die Ausstrahlung der neuen Staffel von "Grill den Henssler" angekündigt - und wird damit früher starten als ursprünglich geplant. Die fünf neuen Folgen der Kochshow laufen bereits ab dem 27. Oktober jeweils sonntags um 20:15 Uhr. Ursprünglich hatte Vox für diesen Tag noch eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" aus dem Februar in Aussicht gestellt.

Offenbar erhofft sich der Sender jetzt noch einen kleinen Quoten-Aufschwung zum Monatsende, schließlich verzeichneten die alten "Kitchen Impossible"-Folgen zuletzt nur noch Marktanteile von weniger als sieben Prozent in der Zielgruppe - wenn Steffen Henssler am Herd steht, ist für gewöhnlich ein ganzes Stück mehr drin. In den neuen Folgen treten dieses Mal unter anderem Barbara Becker, Mario Basler, Vanessa Mai, Sasha und die "Ehrlich Brothers" an.

Zudem gibt's in der neuen Staffel von "Grill den Henssler" eine Premiere: Am 17. November zeigt Vox um 20:15 Uhr erstmals ein "Kids-Special", in dem Henssler zugunsten des RTL-Spendenmarathons gemeinsam mit Kindern gegen die Promis am Herd antreten wird. Auch die Juroren Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach bekommen Zuwachs: Mini-Doppelgänger der Jury werden die Gerichte gemeinsam mit den Erwachsenen bewerten.

Die Moderation der Kochshow übernimmt auch weiterhin Annie Hoffmann, produziert wird "Grill den Henssler" von ITV Studios Germany.

