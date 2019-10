TLC eröffnet Ende November seine "Sex-Klinik"

© TLC

Bei TLC geht es bald um Sexstellungen, Geschlechtskrankheiten und sexuelle Vorlieben und Fantasien. Die Doku-Reihe "Sex Klinik" ist ab Ende November wöchentlich im späten Abendprogramm des Frauensenders zu sehen.



09.10.2019 - 15:46 Uhr von Timo Niemeier 09.10.2019 - 15:46 Uhr

TLC hat den Start der britische Dokureihe "Sex Klinik" angekündigt. Die sechsteilige erste Staffel ist ab dem 24. November immer sonntags um 22:15 Uhr zu sehen. In der Reihe befassen sich verschiedene Experten mit der sexuellen Gesundheit junger Menschen. Tabus gibt es keine, verspricht TLC. So werden nicht nur Untersuchungen auf sexuell übertragbare Krankheiten durchgeführt, es geht auch um allgemeine Sorgen, Ängste und Probleme in Sachen Sex.

Während die "Patienten" auf ihren jeweiligen Termin warten, können sie sich untereinander unterhalten und kennenlernen. "Die jungen Patienten unterhalten sich erfrischend schamlos über ihre heimlichsten Fantasien", kündigt der Sender an. Zum Expertenteam gehören Sarah (Krankenschwester), Kevin (Berater für Geschlechtshygiene) und Naomi (Fachärztin für Geschlechtskrankheiten).

