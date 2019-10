Funke bringt "Monocle"-Winterspecial nach Deutschland

© Monocle

09.10.2019 - 16:38 Uhr von Alexander Krei 09.10.2019 - 16:38 Uhr

Die Funke Mediengruppe arbeitet mit der Premium-Marke "Monocle" zusammen und arbeitet an einer deutschsprachigen Ausgabe der Zeitung "The Winter Weekly". Die erste Ausgabe, die mit 48 Seiten im Zeitungsformat erscheint, soll am 30. November dem "Hamburger Abendblatt", der "Berliner Morgenpost" und der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" beigelegt werden. Zudem soll sie im ausgewählten Zeitschriftenhandel für fünf Euro erhältlich sein.

"Die Idee saisonal erscheinender Wochenzeitungen in Sommer und Winter, die wir vor drei Jahren erstmals lanciert haben, ist bei unseren Lesern und Anzeigenpartnern außerordentlich gut angekommen", sagt "Monocle"-Gründer und Chairman Tyler Brûlé. "Mit Funke tauschen wir uns seit einiger Zeit regelmäßig aus und starten jetzt mit der deutschsprachigen Version der 'Monocle The Winter Weekly' unser erstes gemeinsames Projekt.“ Generell ist es das erste Mal, dass "Monocle" mit einem anderen Zeitungsverlag zusammenarbeitet.

Die "Winter Weekly", die in Zusammenarbeit der Londoner "Monocle"-Redaktion mit Funke-Redakteuren entsteht, will Features, Reportagen und Interviews aus dem internationalen Netzwerk der "Monocle"-Korrespondenten kombinieren und besteht aus mehreren Ressorts, in denen vorweihnachtliche Themen rund um Kultur, Gastronomie, Design und Mode aufgegriffen werden. Inhalte aus der englischen Version werden übernommen und für den deutschen Markt adaptiert. Erscheinen wird die Zeitung mit einer Druckauflage von 120.000 Exemplaren.

"Wir freuen uns, den deutschen Lesern die ganz spezielle Sicht von 'Monocle' auf die Welt mit diesem einmaligen Produkt näher bringen zu können", sagt Sebastian Kadas, Leiter des New Business-Bereichs bei den Funke Zeitschriften", der die "Leidenschaft für großartigen Journalismus und Storytelling" lobt.



