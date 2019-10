Diese Prominenten schickt Sat.1 bald auf die Eisfläche

© Sat.1/Marc Rehbeck

Sat.1 hat verraten, welche Promis an der neuen Staffel "Dancing on Ice" teilnehmen werden. Bereits bekannt war, dass Joey Heindle mitmacht, aber auch ein ehemaliger "GZSZ"-Darsteller und eine Fußball-Weltmeisterin sind mit dabei.



10.10.2019 - 10:36 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2019 - 10:36 Uhr

Als Sat.1 im August das Finale von "Promi Big Brother" zeigte, wurde dort auch der erste Kandidat der neuen "Dancing on Ice"-Staffel bekanntgegeben. Joey Heindle, damals ebenfalls Bewohner im Promi-Container, wird sich ab dem 15. November Schlittschuhe anziehen. Nun hat Sat.1 auch einen Blick in das restliche Teilnehmerfeld gegeben: Mit dabei sind auch Jenny Elvers, Peer Kusmagk sowie die ehemalige Fußballerin und Weltmeisterin Nadine Angerer.

Die weiteren Teilnehmer an der kommenden "Dancing on Ice"-Staffel sind die ehemalige "Topmodel"-Kandidatin Klaudia mit K, Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl ("Bibi & Tina"), Ex-"Bachelorette" Nadine Klein, Ex-"Promi BB"-Sieger Jens Hilbert und Model André Hamann. Außerdem mit dabei ist der frühere "GZSZ"-Schauspieler Eric Stehfest, dessen Roman "9 Tage wach" derzeit von ProSieben verfilmt wird.

Nach der Auftakt-Ausgabe am 15. November müssen die Teilnehmer von "Dancing on Ice" zwei Tage später schon wieder auf die Eisfläche, am Sonntag, den 17. November, zeigt Sat.1 nämlich eine zusätzliche Ausgabe der Eislaufshow. Die weiteren Folgen sind dann aber immer freitags zur besten Sendezeit zu sehen. RTL hat bereits schweres Geschütz aufgefahren, um der Konkurrenz den Staffelstart möglichst schwer zu machen. Am 15. November ist beim Kölner Sender zum ersten Mal die neue Show "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" zu sehen.

Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany. Die erste Staffel brachte es auf dem hart umkämpften Sonntagabend auf 9,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Am Freitagabend sollte in diesem Jahr etwas mehr drin sein. Als Juroren fungieren die zweifache Olympia-Siegerin Katarina Witt, Vox-"Löwin" und Tänzerin Judith Williams sowie Eiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss. Moderiert wird die Show von Marlene Lufen und Daniel Boschmann.

