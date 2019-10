Ab November gibt Flug 828 bei ProSieben Fun Rätsel auf

© NBC

Die im Herbst letzten Jahres gestartete US-Serie "Manifest" findet ihren Weg nach Deutschland: Die erste Staffel feiert Anfang November ihre Deutschlandpremiere im Pay-TV bei ProSieben Fun.



10.10.2019 - 12:30 Uhr von Uwe Mantel 10.10.2019 - 12:30 Uhr

Die Passagiere des Fluges 828 erleben einen unruhigen Flug. Enorme Turbulenzen treten auf - doch letztlich landen sie sicher und routinemäßig in New York. Das dachten sie zumindest. Denn für alle außerhalb des Flugzeuges sind fünf Jahre vergangen. Sie treffen also auf Freunde und Familienangehörige, die sie in den letzten Jahren für tot gehalten haben. Nun bekommen sie plötzlich eine zweite Chance. Doch nach und nach wird klar, dass dahinter ein größeres Mysterium steht - und dass sie womöglich für etwas größeres bestimmt zu sein scheinen, als sie für möglich gehalten haben.

Was es damit auf sich hat, lässt sich ab dem 1. November nun auch in Deutschland in der Serie "Manifest" verfolgen. Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun zeigt die 16-teilige erste Staffel dann immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. In den USA lief die erste Staffel in der vergangenen Saison. Nach einem hervorragenden Start ging's zwar deutlich bergab, letztlich hielt sich die Serie aber auf einem ordentlichien Quotenniveau, sodass eine zweite Staffel geordert wurde. Die neuen Folgen werden aber erst Anfang 2020 erwartet.

