RTLzwei schraubt kurzfristig am Nachmittagsprogramm

© RTLzwei

RTLzwei ändert ab der kommenden Woche kurzfristig sein Nachmittagsprogramm. Das zuletzt sehr schwache "Traumfrau gesucht" fliegt wieder raus, stattdessen wiederholt man ein Nachmittagsformat aus 2017.



10.10.2019 - 14:44 Uhr von Uwe Mantel 10.10.2019 - 14:44 Uhr

Das Nachmittagsprogramm bereitet RTLzwei derzeit Probleme. Die Ansammlung von Absurditäten in "Hilf mir! Die volle Dröhnung" erreichte in den letzten Tagen nur Marktanteile zwischen 1,1 und 4,3 Prozent in der Zielgruppe, ist nach zehn Folgen ab kommender Woche aber wie angekündigt ohnehin schon wieder Geschichte. Doch auch die Wiederholungen von "Traumfrau gesucht", die seit zweieinhalb Wochen wieder ab 14 Uhr zu sehen sind, finden nur ein sehr kleines Publikum. Auch sie werden nun kurzfristig zum Ende der Woche aus dem Programm genommen.

Besserung bringen soll nun "Die Wache Hamburg". Die Scripted Reality lief 2017 schon einmal am Nachmittag - war mit im Schnitt weniger als 5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen da allerdings auch schon kein wirklicher Erfolg. Ab kommender Woche werden die 80 Folgen ab 15 Uhr trotzdem noch einmal in Doppelfolgen wiederholt. Die eigetnlich für 16 Uhr gelanten "Frauentausch - Kulthäppchen" rutschen stattdessen auf 14 Uhr nach vorn.

Teilen